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Kocaeli'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nca 1-11 Kasım tarihlerinde "Keşanlı Ali Destanı", "Minik Bulut Minnak", "Oyalananlar" ve "Asalet Kumkuması" adlı oyunlar sahnelenecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 1-11 Kasım tarihlerinde 4 oyunu seyirciyle buluşturacak.

Haldun Taner'in yazdığı ve epik tiyatronun önemli örneklerinden biri kabul edilen Keşanlı Ali Destanı'nda, asıl kadronun yanı sıra 43 oyuncu rol alıyor.

İlk kez 1964'te sahnelenen ve aradan yıllar geçmesine rağmen Türk tiyatrosunun temel taşlarından biri olma özelliğini yitirmeyen oyunun yönetmenliğini Nurullah Tuncer yapıyor.

Oyun yarın saat 20.00'de, 2 Kasım Cuma günü saat 20.00'de, 3 Kasım Cumartesi günü ise saat 15.00 ve 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de izlenebilecek.

Oyununun konusu özetle şöyle:

"Sineklidağ, büyük bir şehirde yoksul insanların yaşadığı büyük bir gecekondu mahallesidir. Ali de Sineklidağ'da oturur. Aynı mahallede birlikte büyüdüğü Zilha'yı sevmektedir fakat Zilha'nın dayısı Çamur İhsan, mahallenin belalısıdır. Haraç toplar, herkesin korktuğu, en sevilmeyen adamdır. Bir gün Zilha'nın amcası öldürülür ve suçu Ali'nin üzerine atarlar. Ali, bir türlü suçsuzluğunu ispat edemez. Aksine mahalleli tarafından takdir edilir. Katil olmadığını, suçsuz olduğunu anlatamayan Ali, hapishanedeki yaşadığı olaylarla iyice meşhur olur ve en sonunda hakkında çıkarılan ünden faydalanmak zorunda kalır. O artık halk kahramanı olarak görülmeye başlanmıştır bile."
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- "Minik Bulut Minnak"

Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak" oyunu, SDKM Büyük Sahne'de 4 Kasım Pazar günü saat 14.00'te, 7 Kasım Çarşamba 11.00-13.00 saatlerinde, 11 Kasım Pazar günü saat 14.00'de çocuklar için sahnelenecek.

Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bir bulut olan "Minnak"ın küresel ısınmayla mücadelesi anlatılıyor.

- "Oyalananlar"

Emir Özbek Yıldız'ın yazıp Volkan Dinç'in yönettiği "Oyalananlar", 7 Kasım Çarşamba saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.

- "Asalet Kumkuması"

Pervin Atamert tarafından Moliere'in "Kibarlık Budalası" isimli eserinden uyarlanan, Ali Düşenkalkar'ın yönettiği "Asalet Kumkuması" adlı oyunda, Aydın Sigalı, Çağrı Mengüç, Emel Pala, Emre Işık, Erdoğan Cengiz, Fatih Sevdi, İrem Kahyaoğlu, Ozan Şahin ve Senem Akman izleyici karşısına çıkıyor.

Eser, insanlığın eskiden beri var olan gülünç hallerini ve insanın kendisiyle yüzleşmesini anlatıyor.

Oyun, 8 Kasım Perşembe ve 9 Kasım Cuma günü saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak.

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Keşanlı Ali Destanı Kocaeli Kültür Sanat şehir tiyatroları

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