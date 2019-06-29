KOCAELİ (AA) - Karadeniz'e 81 kilometrelik kıyısı olan Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Miço Koyu Kadınlar Plajı'na "mavi bayrak" verilmesiyle kentte bu özelliğe sahip plaj sayısı 6'ya çıktı.

Miço Koyu Kadınlar Plajı'nda düzenlenen mavi bayrak teslim töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek ilk mavi bayrağı Karamürsel'e aldıkları anımsattı.

Kandıra'da 4 mavi bayraklı plajları bulunduğunu ifade eden Büyükakın, Miço Kadınlar Plajı ile Kandıra'da 5'inci, Kocaeli'de ise 6'ncı mavi bayraklı plajı hizmetine sunduklarını aktardı.

Büyükakın, mavi bayrak almanın zor bir süreç olduğuna işaret ederek "Uluslararası bir standarttır ve 33 tane kriterden başarı ile geçmeniz gerekiyor. Bu 33 kriterden birine bağlı kalmazsanız, mavi bayrağımızı kaybetmemiz bir o kadar kolay. Onun için buraya gözümüz gibi bakacağız. Hep birlikte bakacağız. Çocuklarımız bu plajımıza gerçek değeri verecek emanetçilerdir. Her şeyi çocuklarımız için yapıyoruz." diye konuştu.