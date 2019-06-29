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Kocaeli'de "mavi bayraklı" plaj sayısı 6'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 16:20 | Son Güncelleme

Karadeniz'e 81 kilometrelik kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki Miço Koyu Kadınlar Plajı'na mavi bayrak asıldı - Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: - "Bu 33 kriterden birine bağlı kalmazsanız, mavi bayrağımızı kaybetmemiz bir o kadar kolay. Onun için buraya gözümüz gibi bakacağız "

KOCAELİ (AA) - Karadeniz'e 81 kilometrelik kıyısı olan Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Miço Koyu Kadınlar Plajı'na "mavi bayrak" verilmesiyle kentte bu özelliğe sahip plaj sayısı 6'ya çıktı.

Miço Koyu Kadınlar Plajı'nda düzenlenen mavi bayrak teslim töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek ilk mavi bayrağı Karamürsel'e aldıkları anımsattı.

Kandıra'da 4 mavi bayraklı plajları bulunduğunu ifade eden Büyükakın, Miço Kadınlar Plajı ile Kandıra'da 5'inci, Kocaeli'de ise 6'ncı mavi bayraklı plajı hizmetine sunduklarını aktardı.

Büyükakın, mavi bayrak almanın zor bir süreç olduğuna işaret ederek "Uluslararası bir standarttır ve 33 tane kriterden başarı ile geçmeniz gerekiyor. Bu 33 kriterden birine bağlı kalmazsanız, mavi bayrağımızı kaybetmemiz bir o kadar kolay. Onun için buraya gözümüz gibi bakacağız. Hep birlikte bakacağız. Çocuklarımız bu plajımıza gerçek değeri verecek emanetçilerdir. Her şeyi çocuklarımız için yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklara yönelik mavi bayraklı plaj ve temiz çevre konulu resim yarışması yapıldı. Yarışmada ilk üçe giren çocuklara hediye verildi.

Daha sonra mavi bayrak göndere çekildi.

- Miço Koyu Kadınlar Plajı

Uzunluğu 200 metre ve genişliği 30 metre olan Miço Koyu'ndaki plajda, kadınlara yönelik hizmet veriliyor.

Tuvalet, otopark, bisiklet park alanı, gölgelik, soyunma kabini, cankurtaran, sağlık hizmetleri, duş, güneşlenme alanları, güvenli denize girme sahası ve temizlik hizmetleri bulunan plajda engellilere yönelik de düzenlemeler de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kandıra Kocaeli mavi bayraklı plaj

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