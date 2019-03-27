Kocaeli'de sanayi sitesindeki yangın

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir yağ deposunda patlama sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Muhammet Balande, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Köseköy Sanayi Sitesindeki bir yağ deposunda çıkan yangında ağır yaralanan Muhammet Balande, tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köseköy Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde 21 Mart'ta meydana gelen patlama sonucu yangın çıkmış, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yangında Mesut Balande (45) hayatını kaybetmişti, yaralananların da oğulları Muhammet (24) ve Melik Balande (21) olduğu belirtilmişti.

