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Kocaeli'de silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 13:06 | Son Güncelleme

Kocaeli'de silahla yaralama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen zanlı polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Tarla Sokak'ta F.C. ile E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.C, pompalı tüfekle E.K'yi yaraladı.

Bacağına iki kurşun isabet eden E.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

E.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisi arayarak teslim olan F.C'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Körfez silahla yaralama

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