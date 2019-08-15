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Kocaeli'de silahlı kavga: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 23:33 | Son Güncelleme

Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı - Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 kişi, tüfekle karşı gruba rastgele ateş açtı, saçmaların isabet ettiği 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kafasına ve göğsüne saçma isabet eden Aydoğan ve Levent Okatan ile Emriye Demirkıran'ın sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri, olay sonrasında mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler, şüphelilerden E.Ç'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Kavga anı güvenlik kamerasında

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavgada açılan ateşle yaralanan bir kişinin dükkana sığındığı görülüyor.

Kavga nedeniyle yaşanan kargaşa ve yaralının daha sonra yakınlarınca taşınması da görüntülerde yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kandıra Kocaeli Silahlı kavga

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