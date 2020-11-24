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Kocaeli’de “torbacı” operasyonu: 9 tutuklama

24.11.2020 16:23 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de “torbacı” operasyonu: 9 tutuklama

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9’u tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, “torbacı” olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, “torbacı” olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında yapılan aramalarda 29 gram sentetik kannabinoid, 835 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 15 adet ekstasy, 2 gram kokain, 130 adet captagon, 5 adet tabanca, 39 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 39 bin 135 TL ve 100 dolar para ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 9’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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