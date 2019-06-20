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Kocaeli'de trafik kazası: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 01:51 | Son Güncelleme

Kocaeli'de trafik kazası: 10 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden İsmail Çelik idaresindeki 28 ET 531 minibüs ile Halil İbrahim Şengül'ün kullandığı 26 UN 717 plakalı kamyon, Gebze Yumrukaya mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım aksadı.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze Kocaeli trafik kazası

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