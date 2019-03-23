Kocaeli'de trafik kazası: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç, D-100 Karayolu üzerindeki Derince Tüneli'nin çıkışına düştü. Araç içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde İzmit yönüne giden Mohammad Alsırrı (28) idaresindeki 41 BA 546 plakalı hafif ticari araç, Derince Tüneli üzerinde hatalı "U" dönüşü yapmaya çalışan Ümit Esgin'in kullandığı SUV tipi aracın aniden önüne çıkması üzerine manevra yaptı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, hatalı dönüş yapan araca çarptıktan sonra D-100 Karayolu üzerindeki Derince Tüneli çıkışına düştü.

Kazada, yola düşen aracın Suriye uyruklu sürücüsü Alsırrı ile yanındaki Enes Canlı (28) ve Rüştiye Atılır (20) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, diğer aracın şoförü Enes Canlı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yola düşen araç nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan D-100 Karayolu'nun Ankara istikametindeki trafik akışı, aracın kaldırılması ve tünelin üstünden sarkan demir korkulukların sökülmesinin ardından normale döndü.

