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Kocaeli'de yamaçtan düşen kadın kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, yolda yürürken yamaçtan düşen 65 yaşındaki kadın itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı - Kadının bulunmasından yaklaşık 10 saat önce düştüğü öğrenildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yolda yürürken yamaçtan düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 10 saat sonra kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Havuzlubahçe Caddesi'nde bir kadının sesini duyan çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yoldan yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan Mihriye Baştürk'ü (65) bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, bir sedyeyle itfaiye ekibi ve çevredekilerin de yardımıyla halatlara bağlanarak 30 metre çekilerek sağlık personeline teslim edildi.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Baştürk, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mihriye Baştürk'ün bulunmasından yaklaşık 10 saat önce buraya düştüğü öğrenildi.

Oğlu Hasan Baştürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam bir yakınlarının kına gecesi olduğunu, annesinin de bu cemiyetten erken ayrıldığını söyledi.

Annesinin yoldan geçerken dengesini kaybettiğini düşündüklerini ifade eden Baştürk, "Buradan kenardan geldi sanırım, tansiyonu da var. Herhalde başı döndü, buradan yuvarlandı." dedi.

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Başiskele şarampolden düşme

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