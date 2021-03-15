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  4. Kocaeli’de yüzlerce litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli’de yüzlerce litre etil alkol ele geçirildi

15.03.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de yüzlerce litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından bir araç içerisinde yapılan aramada, 480 litre etil alkol ve içki üretiminde kullanılan 521 adet aroma kiti ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Uzuntarla Mahallesi mevkiinde durdurulan L.B.

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından bir araç içerisinde yapılan aramada, 480 litre etil alkol ve içki üretiminde kullanılan 521 adet aroma kiti ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Uzuntarla Mahallesi mevkiinde durdurulan L.B. isimli bir şahsa ait araçta arama yapıldı. Aramalarda 480 litre etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan toplam 521 adet aroma kiti ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de yüzlerce litre etil alkol ele geçirildi

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