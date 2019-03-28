Kocaeli'deki DEAŞ davasında mütalaa

"Hakkımdaki DEAŞ üyesi olduğuma dair suçlamaları kabul etmiyorum. Ben hiçbir terör örgütüne üye değilim. Hiçbir ilgim ve bağım yoktur. Siz biliyorsunuz ki ben ve benim gibi Çeçen halkı özgürlük ve bağımsızlık için Ruslara karşı savaşıyor. Ayrıca İmaret Kafkas, DEAŞ'a veya başka bir terör örgütüne biat etmemiştir. İmaret Kafkas grubu, Ruslara karşı bağımsızlık mücadelesi vermek için Çeçen halkı tarafından kurulmuştur. Kafkas Emirliği diye başka bir adı da yoktur. Ben suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Mahkeme Heyeti Başkanı'nın, istihbarat raporunda sanığın mensubu olduğu "İmaret Kafkas" grubunun, DEAŞ'a biat ettiği yönündeki bilgilerin doğru olup olmadığını sorması üzerine sanık, şöyle konuştu:

Mahkeme Heyeti Başkanı, MİT Başkanlığından gelen istihbarat raporunu okudu. Raporda, sanık Shakhidov'un mensubu olduğu Çeçenistan'da kurulan "İmaret Kafkas" grubunun, diğer adıyla Kafkas Emirliği'nin, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'a biat ettiği belirtildi.

- Savcı mütalaa verdi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, yapılan yargılamada, sanık Suleiman Shakhidov'un, dosyada örgüt saflarında çekilen fotoğrafları ve sahte kimlik kullanmasını dikkate alarak, terör örgütünün kuruluş ve amaçlarını benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı kabul ettiği, bu şekilde örgütle organik bağ kurduğu ve üzerine atılı suçu işlediği sonucuna varıldığını belirtti. Savcı, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı Nazan Güleryüz Şiviloğlu da mütalaaya katılmadıklarını, müvekkilinin DEAŞ ile bir ilgisinin bulunmadığını ve suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

