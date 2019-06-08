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Kocaeli'deki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 18:24 | Son Güncelleme

Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan aralarında fabrika ortaklarının da bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan aralarında fabrika ortaklarının da bulunduğu 4 kişi adliyeye getirildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan aralarında fabrika ortaklarının da bulunduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Gebze Adliyesine sevk edildi.

- Olay

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin, 30'a yakın araçla 5 bölgeden yürüttüğü yaklaşık 4,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.

Daha sonra binaya giren itfaiye ekipleri üçüncü katta 4 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Yangında yaralanan 5 kişi ise çevre hastanelere kaldırılmıştı.

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Çayırova Kocaeli yangın

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