Kocaman bir dost: Alman Mastifi (Danua)

1876 yılında Almanya'nın ulusal köpeği olarak ilan edilen danualar, tam bir iş köpeğidir. Verilen görevleri harfi harfine yerine getirerek insan hayatını büyük ölçüde kolaylaştırırlar. Bugüne kadar yaşamış olan en uzun boylu köpek olma rekoru, danua cinsinden bir köpeğe aittir. Danua köpeğinin boyutu sizi korkutmasın, içi sevgi dolu kocaman bir kalbi var.
Danua cinsi tarihi ile ilgili pek çok görüş olmasına rağmen, bu görüşlerin en desteklenebilir olanı Danua cinsinin çok uzun yıllardan beri var olduğu görüşüdür. Dünyanın çeşitli yerlerinde, Danua cinsine benzeyen köpeklerin çizimlerine rastlanmıştır. Örnek verecek olursak M.Ö. 3000 yılında ait bazı mağaralarda, M.Ö. 2000 yılında Babil tapınaklarında ve M.Ö. 1121 yılında Çin’de, Danua cinsi ile büyük çoğunlukta benzer dış görünüşe sahip köpeklerin çizimlerine rastlanmıştır. Ayrıca Çin’de çıkarılan bazı belgelerde Danua cinsinin aslında Tibet’e ait olduğu ile ilgili bazı bilgiler de vardır. Ancak bu bilgiler günümüzde kabul edilmemiş, Danua cinsi Almanya ulusal köpeği olarak kayıt altına alınmıştır. Yine Danualar hakkında bir başka düşünce ise M.Ö. tüccarlık yapan Asurluların bu köpekleri çeşitli yerlere götürüp, oralarda bekçi köpeği olarak kullandığıdır.
İsmi konusunda pek çok fikir ayrılığına düşülen Danualar için, genellikle domuz avları için kullanıldıklarından “Boar Hounds” adı verilmiştir. Atası ingiliz mastifi olarak kabul edildiğinden 1600’lü yıllarda “British Dogges” adını almıştır. 1700’lü yılların başlarında o zamanlar Almanya’da yaşayan zengin kısım bu köpeklerin en iri ve en yapılı olanlarını toplamış, bunlara oda köpekleri anlamına gelen “Kammerhunde” ismini vermişlerdir. 1700’lü yılların sonlarına doğru boyu ve fiziği nedeniyle tazı cinsini andıran bu köpekler en son “Great Dane” adı verilmiştir. Günümüzde ise İtalyanlar kabul etmese de Almanya'nın ulusal köpeği olarak sayıldığından Alman köpeği anlamına gelen “Deutsche Dogge” ismi kullanılmaya devam etmektedir.
Dünyanın çoğu yerinde köpeklerin tanrısı kabul edilen Danualar iri, kaslı ve devasa boy uzunluğuna sahiptir. Dişileri ve erkekleri arasında fiziksel özellikler bakımından bazı farklar bulunur. Dişilerin boy uzunluğu ortalama 75 cm, kiloları ortalama 52 kg iken erkeklerde ortalama boy uzunluğu 82 cm, ortalama kiloları ize 65 kg’dır. En uzun köpek ünvanı, 1.12 metre ve 85 kilogram ile Danualara ait olduğundan bu kilo ve boy uzunluğu değerlerinin her Danua için geçerli olmadığını söylemekte fayda var.
Danuaların yüz hatları diğer köpeklere göre daha belirgindir. Çene kemiği o kadar büyük olmamasına rağmen dudakları sarkık olduğundan kafası yan profilde kare şeklini andırmaktadır. Gözleri büyük ve anlamlı bakışları vardır. Kavisli boyun yapısına sahip olan bu ırkta bacak vücut oranı oldukça yüksek ve kuyrukları ise boyutuna göre kısadır.
Kısa tek tabakalı bir tüy yapısına sahiptir. Danua köpekleri cinslerinin farklılığına göre değişik tüy renklerine sahip olabilmektedir. Siyah, mavimsi, açık kahve, siyah-beyaz, gri siyah alacalı renkleri bunlardan birkaçıdır.
Boyutlarından dolayı insanların kafasında saldırgan bir köpek profili çizen, Danualar aslında göründükleri gibi saldırgan bir köpek ırkı değildir. Oldukça kibar olan Danualar özellikle çocuklar ile çok iyi geçinir. Arkadaş canlısı olan bu ırk, insanlar ile aynı ortamda bulunmaktan mutluluk duyarlar.
Bahçeyi kazmak, koltukları ısırmak gibi kötü huyları yoktur ve yüksek sesli havlamazlar. Bazı Danualar, doğuştan gelen ya da aldığı eğitimden dolayı koruyucu özelliği yüksektir. Koruyucu özelliği yüksek olmasına rağmen yalnızca gerekli olan durumlarda saldırganlaşmaktadır. Bu saldırganlaşma durumu kesinlikle sahibine karşı olmaz. Onlar sahiplerine sadık ve sevecen canlılardır.
Diğer köpek ırklarına oranla daha geç yetişkinler ulaşırlar. Yetişkinliğe ulaştıklarında bu cüssede bir köpek için eğitilmesi oldukça zordur. Yavruyken bazı eğitimler verilmeli ve yetişkinlik döneminde bu eğitim çeşitli durum ve hareketlerle desteklenmelidir. Aksi halde Danuaların bakımı zor bir hâl alacaktır. Cüsseli bir köpek olduğundan tuvalet eğitiminden sonra mutlaka ondan küçük canlıların olduğunu kabul etmesini sağlayan bazı eğitimler de verilmelidir. Bunun sebebi özellikle küçük çocuklara yaklaşırken temkinli olmasını sağlamaktır. Bu tür eğitimler hem sizin hem de onun açısından zorlayıcı olsa da şiddet içermeden vereceğiniz eğitimlere kısa sürede uyum sağladığını belli edecektir.
3 yaşını geçmiş ve hiçbir eğitim almamış olan köpeklerin, sahiplenilmesi oldukça zorlayıcı olabilir. Gerçekten şiddetsiz bir şekilde eğitim verebileceğinize inanıyorsanız onu sahiplenmelisiniz. Daha kolay eğitim verebileceğiniz bir köpek istiyorsanız Danua köpeği yavrusu sahiplenebilirsiniz.
İnsanlar genellikle büyük köpek ırklarının bakımlarının zahmetli olacağını düşünürler. Bu düşünce kimi köpekler için doğru olsa da Danualar bu düşüncenin dışında kalmaktadır. Çok fazla hareketli olmayan bu ırk, evlerde kolaylıkla beslenebilir.
Enerji ihtiyaçları oldukça düşüktür. Bu sebeple dışarıda koşup yuvarlanmak istemezler. Kısa ve sık yürüyüşler onlar için ideal bir egzersizdir. Burunları çok iyi koku alır ve kokunun peşinden gitmeyi çok severler. Kokuyu takip etmek için sizden uzaklaşıp kaybolabilir bu sebeple dışarıda tasması olmadan dolaştırılmamalıdır.
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