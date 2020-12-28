Kocaman bir dost: Alman Mastifi (Danua)

1876 yılında Almanya'nın ulusal köpeği olarak ilan edilen danualar, tam bir iş köpeğidir. Verilen görevleri harfi harfine yerine getirerek insan hayatını büyük ölçüde kolaylaştırırlar. Bugüne kadar yaşamış olan en uzun boylu köpek olma rekoru, danua cinsinden bir köpeğe aittir. Danua köpeğinin boyutu sizi korkutmasın, içi sevgi dolu kocaman bir kalbi var. Danua Cinsinin Tarihi Danua cinsi tarihi ile ilgili pek çok görüş olmasına rağmen, bu görüşlerin en desteklenebilir olanı Danua cinsinin çok uzun yıllardan beri var olduğu görüşüdür. Dünyanın çeşitli yerlerinde, Danua cinsine benzeyen köpeklerin çizimlerine rastlanmıştır. Örnek verecek olursak M.Ö. 3000 yılında ait bazı mağaralarda, M.Ö. 2000 yılında Babil tapınaklarında ve M.Ö. 1121 yılında Çin’de, Danua cinsi ile büyük çoğunlukta benzer dış görünüşe sahip köpeklerin çizimlerine rastlanmıştır. Ayrıca Çin’de çıkarılan bazı belgelerde Danua cinsinin aslında Tibet’e ait olduğu ile ilgili bazı bilgiler de vardır. Ancak bu bilgiler günümüzde kabul edilmemiş, Danua cinsi Almanya ulusal köpeği olarak kayıt altına alınmıştır. Yine Danualar hakkında bir başka düşünce ise M.Ö. tüccarlık yapan Asurluların bu köpekleri çeşitli yerlere götürüp, oralarda bekçi köpeği olarak kullandığıdır.

İsmi konusunda pek çok fikir ayrılığına düşülen Danualar için, genellikle domuz avları için kullanıldıklarından “Boar Hounds” adı verilmiştir. Atası ingiliz mastifi olarak kabul edildiğinden 1600’lü yıllarda “British Dogges” adını almıştır. 1700’lü yılların başlarında o zamanlar Almanya’da yaşayan zengin kısım bu köpeklerin en iri ve en yapılı olanlarını toplamış, bunlara oda köpekleri anlamına gelen “Kammerhunde” ismini vermişlerdir. 1700’lü yılların sonlarına doğru boyu ve fiziği nedeniyle tazı cinsini andıran bu köpekler en son “Great Dane” adı verilmiştir. Günümüzde ise İtalyanlar kabul etmese de Almanya'nın ulusal köpeği olarak sayıldığından Alman köpeği anlamına gelen “Deutsche Dogge” ismi kullanılmaya devam etmektedir. Devasa Danuaların Fiziksel Özellikleri Nelerdir? Dünyanın çoğu yerinde köpeklerin tanrısı kabul edilen Danualar iri, kaslı ve devasa boy uzunluğuna sahiptir. Dişileri ve erkekleri arasında fiziksel özellikler bakımından bazı farklar bulunur. Dişilerin boy uzunluğu ortalama 75 cm, kiloları ortalama 52 kg iken erkeklerde ortalama boy uzunluğu 82 cm, ortalama kiloları ize 65 kg’dır. En uzun köpek ünvanı, 1.12 metre ve 85 kilogram ile Danualara ait olduğundan bu kilo ve boy uzunluğu değerlerinin her Danua için geçerli olmadığını söylemekte fayda var.

Danuaların yüz hatları diğer köpeklere göre daha belirgindir. Çene kemiği o kadar büyük olmamasına rağmen dudakları sarkık olduğundan kafası yan profilde kare şeklini andırmaktadır. Gözleri büyük ve anlamlı bakışları vardır. Kavisli boyun yapısına sahip olan bu ırkta bacak vücut oranı oldukça yüksek ve kuyrukları ise boyutuna göre kısadır. Kısa tek tabakalı bir tüy yapısına sahiptir. Danua köpekleri cinslerinin farklılığına göre değişik tüy renklerine sahip olabilmektedir. Siyah, mavimsi, açık kahve, siyah-beyaz, gri siyah alacalı renkleri bunlardan birkaçıdır. Danualar nasıl bir karakteristik yapıya sahiptir? Boyutlarından dolayı insanların kafasında saldırgan bir köpek profili çizen, Danualar aslında göründükleri gibi saldırgan bir köpek ırkı değildir. Oldukça kibar olan Danualar özellikle çocuklar ile çok iyi geçinir. Arkadaş canlısı olan bu ırk, insanlar ile aynı ortamda bulunmaktan mutluluk duyarlar. Bahçeyi kazmak, koltukları ısırmak gibi kötü huyları yoktur ve yüksek sesli havlamazlar. Bazı Danualar, doğuştan gelen ya da aldığı eğitimden dolayı koruyucu özelliği yüksektir. Koruyucu özelliği yüksek olmasına rağmen yalnızca gerekli olan durumlarda saldırganlaşmaktadır. Bu saldırganlaşma durumu kesinlikle sahibine karşı olmaz. Onlar sahiplerine sadık ve sevecen canlılardır.