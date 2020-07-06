Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü

Pakistanlı genç kadın taşlanarak öldürüldükten sonra, cesedi polisler tarafından 27 Haziran günü otoban kenarında bulundu. Yerel polis, yaptığı inceleme sonucu cesedin Wadda Chachar köyünden Waziran’a ait olduğunu belirledi.

Polisin töre cinayeti olarak kayıtlara geçirdiği olayda Waziran’ın, taşlanarak ve defalarca tahta sopalarla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Pakistan polisine göre Waziran’ın babası Gurl Muhammed, başta kızının ölümünün kaza olduğunu doğrularken, daha sonra Waziran’ın kocası Allah Baksh ve kardeşi Kareem tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Kızının mezarı başında gözyaşı döken baba adalet istedi.

Waziran’ı öldüren her iki erkek tutuklandı; ancak polis soruşturması devam ediyor. Allah Baksh ifadesinde, genç kadının taşlanarak öldürülmesinden Waziran’ın kendisiyle evlenme kararını onaylamalayan ailesini sorumlu tuttu.

Pakistan polisi, bu vahşeti töre cinayeti olarak kayıtlara geçirdi.

