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Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesindeki yaşadıkları evde 2 çocuk annesi eşini öldüresiye döven koca polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki yaşadıkları evde 2 çocuk annesi eşini öldüresiye döven koca polis tarafından etkisiz hale getirildi. Öldüresiye dayak yiyen kadının polis tarafından kurtarılma anlarının ise cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, geçen salı günü 22.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi’nde Kerim Kaptanlar Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Halime O. ve eşi Recep O. yaşadığı evden kavga sesleri gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polis çığlık seslerinin geldiği evin kapısı çaldı ancak açan olmadı. Kavga seslerinin devam etmesi üzerine savcılıktan izin alınan ardından ekipler, 1’inci kattaki evin balkon içeri girdi. Polis Halime O.’yu öldüresiye dayak yemiş halde çaresiz şekilde bulurken, öfkeli kocayı ise etkisiz hale getirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Halime O. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Cani koca polise direnerek tehditler savurdu
Recep O. gözaltına polis tarafından gözaltına alınacağı sırada direnmeye devam ederek tehditler savurdu. Şüphelinin direnmeye devam etmesi üzerine biber gazı ile müdahale edildi. Polise direnen Recep O. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep O. ‘Kasten yaralama ve kişi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Daha önce de defalarca şiddet uygulamış
Recep O. daha önce de eşine defalarca şiddet uyguladığı öğrenildi. Talihsiz kadın ise tedavisinin ardından sığınma evine yerleştirildi.
Talihsiz kadının kanlar içindeki görüntüleri ortaya çıktı
Diğer yandan öldüresiye dayak yiyen kadının polis tarafından kurtarılma anlarının ise cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polisin etkisiz hale getirdiği kocanı tehditler savurarak direndiği ve talihsiz kadının kanlar içinde çaresizce beklediği anlar yer aldı.

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