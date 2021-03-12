Kocasını bekleyen kadına kayınpeder şoku! Seksi iç çamaşırı giydi ama...

Kocasını iç çamaşırlarıyla şaşırtma planının korkunç bir şekilde yanlış gitmesinden sonra utanç dolu anlar yaşayan kadın güldürdü.

ÜSTÜNDEKİ BORNOZU ÇIKARDI KAYINPEDERİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

TikTok'ta Theblondebrewer kullacı adı altında paylaşım yapan Maggie, tüm senaryoyu filme aldı. Tabii kayınpederini de. Kayınpederi, gelini iç çamaşırlarıyla görünce hızla odadan çekildi çekilmesine ama kadın oldukça utandığını söyledi.

Video 8.000'den fazla kez beğenildi ve insanlar onun utancına sempati duydu. Kullanıcılardan biri "En azından çıplak değildin demek istiyorum'' derken, bir diğer kullanıcı ''beni çok güldürdün'' dedi.



