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Kocasını kalbinden bıçaklayıp öldürmüştü! İtiraf etti: Başka bir erkekle mesajlarımı gördü

30.06.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 6 yıllık eşi 35 yaşındaki Adem Yüzbey'i kalbinden bıçaklayarak öldüren Arzu Yüzbey'e 'eşe karşı kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Yüzbey, 2 yıldır A.U. ile mesajlaştığını kabul ederek, olaydan 2-3 saat önce eşinin mesajları gördüğünü ve kendisini dövdüğünü söyledi. Adem Yüzbey'in ağabeyi cenaze günü, "Kaçarak evlendiler. Birbirlerini çok seviyorlardı. Şeytan bunların aşkını kıskandı" demişti.

Kocasını kalbinden bıçaklayıp öldürmüştü! İtiraf etti: Başka bir erkekle mesajlarımı gördü

Erzurum'un Pasinler ilçesi Otlukkapı Mahallesi'nde, 29 Ocak'ta saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda Arzu Yüzbey, eşi Adem Yüzbey'i kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Arzu Yüzbey, çıkarıldığı Pasinler Adliyesi'nde tutuklandı.
Arzu Yüzbey hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Arzu Yüzbey'in A.U. isimli kişiyle mesajlaştığını gören Adem Yüzbey'in sinirlenip cep telefonunu aldığı belirtildi. A.U.'yu eve çağırmak için mesajlar atan Adem Yüzbey'in, eşini dövdüğü ve mutfaktaki bıçağı alıp öldüreceğini söylediğine yer verilen ifadede, odada boğuşma yaşandığı, Arzu Yüzbey'in bıçağı kaptığı ve kaçmaya çalıştığı belirtildi. İddianamede, kanepenin üzerinden atlayan Arzu Yüzbey'in yakalanmamak için elindeki bıçakla eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdüğüne yer verildi.

'2 YILDIR MESAJLAŞIYORDUM'

Arzu Yüzbey, olayla ilgili ifadesinde, 2 yıldır A.U. ile mesajlaştığını kabul ederek, olaydan 2-3 saat önce eşinin mesajları gördüğünü ve kendisini dövdüğünü söyledi. Eşinin bir taraftan cep telefonu mesajıyla A.U.'yu eve çağıracağını ve ikisini de öldüreceğini söylediğini ifade eden Arzu Yüzbey, eşinin elindeki bıçağı aldığını, kaçmak isterken hamle yapması üzerine savurduğunu ancak bıçaklamak istemediğini beyan etti. Olayın ardından 112'yi aradığını ve ambulans istediğini söyleyen Arzu Yüzbey, yaklaşık 2 saat boyunca eşinden dayak yediğini bildirdi. Yüzbey, olay sırasında uyuyan çocuğunun yaşananları görmediğini de belirtti.

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ÇOK SAYIDA MESAJLAŞMA

İddianamede, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü raporunda; Arzu Yüzbey ile A.U. arasında çok fazla sayıda mesajlaşmanın olduğu ve birbirlerine karşı iltifatlarda bulunulduğu, buluşmak için konuşmalar yapıldığı ve olay saatine yakın saatlerde mesajlaşmaların bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca iddianamede, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden alınan ses kaydı ve inceleme tutanağında; kadın sesli kişinin ambulans çağırdığı ve bıçaklama olayını belirttiğinin konuşmalarda geçtiğine yer verildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Arzu Yüzbey'in 'eşe karşı kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

''ŞEYTAN BUNLARI KISKANDI''

Adem'in 4 erkek kardeşin en küçüğü olduğunu belirten ağabeyi Hatem Yüzbey şunları kardeşinin cenazesinde şunları söylemişti: "Kardeşim, çok sevdiği Arzu'yu 2016 yılında Bingöl'den kaçırarak evlendi. İkisi de birbirini deliler gibi seviyordu. O gece aralarında ne oldu kimse bilmiyor. Saat 02.30 sıralarında üst katta oturan kardeşim ağabeyine 'Abi' diye iki kere bağırmış. O da sesler üzerine koşarak aşağı inmiş. Gelinmiz Arzu'nun elinde bıçak 'ben vurdum, ben vurdum' deyip ağlıyormuş. Hemen alıp hastaneye götürmüşler ama kardeşim kurtulamadı. Hiçbir bir sorunları yoktu. Hatta ikinci çocuk istiyorlardı. Bugüne kadar birbirlerine fiske dahi vurmuş değiller. Birbirlerini çok seviyorlardı. Şeytan bunları kıskandı. Aldatma iddiaları asılsız. Kardeşim buna çok karşıydı. Eşini aldatan arkadaşı olsa onunla dostluğunu bitirir, hayatından silerdi. Eşini çok severdi. Adam gibi adamdı. Her ikisi de yaktı bizi."

(DHA)

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