Kocasını öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Güngören'de kendisini darbeden eşini öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan Hülya Ören'in yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hülya Ören ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada maktul Kadir Ören'in ailesi de hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenilen Mehmet Çetin Karadağ, maktul Kadir Ören'in mesai arkadaşı olduğunu, sanık ile maktulün evlenmeden önce üç yıllık beraberliklerinin olduğunu belirterek, çiftin evliliklerinin ilk gününden itibaren geçimsizlik yaşadıklarını söyledi.

Karadağ, maktulün yanında çalıştığı için çiftin arasındaki tartışmalara şahit olduğunu anlatarak, herhangi bir şiddete tanıklık etmediğini kaydetti.

Son dönemde boşanma kararı aldığını ancak maktulün kendisine eşiyle aralarının düzeldiğini söylediğini aktaran Karadağ, "Kadir ölmeden üç gün önce eve gitmeye başladı. Aralarında gerçek manada bir problem yoktu, tamamen üçüncü kişilerden kaynaklı içi boş sebeplerden kavga ederlerdi." dedi.

Tanık olarak dinlenilen Suat Kurt, çiftin alt kat komşusu olduğunu ve kavgalarını sürekli duyduklarını anlatarak, bu kavgalar nedeniyle kendisinin iki defa polis çağırdığını ifade etti.