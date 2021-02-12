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Kocasının oğlunu kaynar suya sokarak öldürdü

12.02.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Kocasının oğlunu kaynar suya sokarak öldürdü

Çocuklar hakkında eşiyle kavga etmeye başlayan kadın iki yaşındaki üvey oğlunu öldürdü.

İsmi açıklanmayan üvey anne, kocasının oğlunu kaynar suya atmak suçundan hapse girdi. Çocukların babası başka bir ilişkiden olan 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğuna bakmasını istemesinin ardından eşiyle tartışmaya başladı. Mahkeme kayıtlarına göre çocuklara bakmak zorunda bırakıldığı için intikam almaya karar veren kadın henüz yürümeye başlayan küçük çocuğu öldürdü.

İki yaşındaki çocuk babasının karısı tarafından Ürdün’de öldürüldü.

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Cezaya itiraz eden ve ancak kabul edilmeyen kadın işlediği suçtan ötürü 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 yaşındaki çocuk babasının karısı tarafından Ürdün’de öldürüldü.

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ÇOCUKLARI SÜREKLİ DÖVÜYORDU

Şok edici olan 1 Ekim 2018 tarihinde adı açıklanmayan bir bölgede meydana geldi. Mahkeme, cinayetin çocuklara yönelik istismar suçları içinde en ağır suç olduğunu, kayıtlarda kadının sık sık çocukları dövdüğünü belirttiğini söyledi.

Mahkeme üvey annenin iki yaşındaki çocuğu kaynar su dolu küvete soktuğunu belirtti. Kayıtlara göre çocuk çığlık atmaya başlayınca onu küvetten çıkardı ve birinci derece yanık sebebiyle hastaneye götürdü.

Hastaneye kaldırılan çocuk yaraları nedeniyle iki hafta sonra hayatını kaybetti. Üvey anne, Kasım 2019’da mahkeme tarafından hapse atılsa da karara itiraz edildi.
Ürdün mahkemesi çocuğu öldürmek suçuyla sanığa verilen cezayı uygun buldu ve 20 yıllık hapis cezasını onayladı.

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