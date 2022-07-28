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Köfteci 20 km arayla dehşet saçtı! Önce okula gitti ve... Bahçede asılı olan broşürdeki detay dikkat çekti

28.07.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da kan donduran cinayet ve silahla yaralama olayı meydana geldi. Kentte köfteci esnafı olan şahıs, bir okula giderek temizlik görevlisi olan şahsı silahla öldürdü. Ardından 20 km uzaklıktaki beldede bulunan kendilerine ait köfteci dükkanında eşini ve komşusunu ağır yaraladı. Jandarma ve polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken öldürülen şahsın okulundaki detay da dikkat çekti. Okulun bahçesindeki çitlerde şüphelinin dükkanının reklam broşürü asılıydı.

Köfteci 20 km arayla dehşet saçtı! Önce okula gitti ve... Bahçede asılı olan broşürdeki detay dikkat çekti

Her detayı dehşete düşüren olay, Çobanlar ilçesi Yavuz Selim mahallesinde meydana geldi. Süleyman K., isimli şahıs henüz belirlenemeyen sebepten ötürü mahalledeki Atatürk İlkokuluna geldi. Burada temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş ile bir süre konuşan Süleyman K., iddiaya göre yanındaki tabanca ile Altuntaş’ın üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalan Altuntaş olay yerinde hayatını kaybetti.

KÖFTECİ DÜKKANINDA EŞİNİ VE KOMŞUSUNU VURDU

Ardından aracına binen Süleyman K., daha sonra yaklaşık 20 km ilerideki Işıklar beldesine gitti. Burada kendilerine ait köfteci dükkanında eşi Z.K.'ye ateş açan Süleyman K., kendisine engel olmak isteyen ve market işleten komşu B.B.’yi de vurdu. Süleyman K., olayın ardından bindiği araçla bölgeden uzaklaştı.

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OKULDAKİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Çobanlar ilçesine giden sağlık ekipleri Altuntaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından polis ekipleri detaylı bir inceleme yaparken, hayatını kaybeden Altuntaş’ın cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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ÖLEN ŞAHSIN ÇALIŞTIĞI OKULDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Jandarma ekipleri ise Zübeyde K., ile Balı B.’nin vurulduğu köfteci dükkanında detaylı bir inceleme yaptı. Olay sonrası kaçan Süleyman K.’yi yakalamak içinse jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayın neden gerçekleştiği konusunda henüz net bir bilgiye ulaşılamazken, olayda hayatını kaybeden Altuntaş’ın okulunun bahçe çitinde Süleyman K.’ye ait dükkanın reklam broşürünün asılı olduğu görünmesi ise dikkatlerden kaçmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar köfte
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