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Kök hücre nakli olduktan sonra ölen lösemi hastası gence veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 20:25 | Son Güncelleme

İzmir'de kök hücre nakli olduktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Atakan Gür, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de kök hücre nakli olduktan sonra vefat eden lösemi hastası üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Atakan Gür, son yolculuğuna uğurlandı.

Bornova ilçesinde yaşayan Gür'e 23 ay önce bir rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde lösemi teşhisi kondu.

Doktorları Gür'ün kök hücre nakli olmasına karar verdi.

Yapılan eşleştirmelerde Gür için hem Türkiye'den hem de Almanya'dan uygun donör bulunurken, doktorlar nakil öncesi üniversite öğrencisinin beyninde hastalığına bağlı olarak bir kitle tespit etti.

Beyin ameliyatı geçiren Gür'e, 28 Haziran günü kök hücre nakil yapıldı. Operasyondan 12 saat sonra fenalaşın Gür, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Gür, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Üniversite öğrencisinin hastane morgundan alınan cenazesi Bornova Cemevi'ne getirildi.

Törene Gür'ün akrabalarının yanı sıra okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne Sema, baba Erdal oğullarının tabutuna sarılarak veda etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Gür'ün cenazesi Bornova Eski Mezarlığı'na defnedildi.

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