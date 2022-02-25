Kök hücreli saç ekimi ile kelliğe veda edin

Geleceğin sağlığı, ilaç ya da herhangi bir tedavi yöntemiyle hastalıktan kurtulmak değil, hastalanmadan uzun ve sürdürülebilir sağlıklı yaşamak olarak karşımıza çıkıyor. Dünyadaki ismi Longevity olan bu sistem ile kişinin kendi yapısına özel takviyeler ve birtakım tetkikler sonucu yapılan uygulamalar, kişiye sürdürülebilir sağlıklı yaşam sunuyor.

Hastalığa önlem almaktansa, sağlığı korumanın daha etkili olduğunu belirten Dr. Burak Tuncer; "Havadaki zehirli gazlar, besinlerdeki hormonlar, yaşadığımız şehir hayatının getirdiği stres gibi negatif etkiler, vücudumuzun zaman içerisinde daha hızlı yıpranmasına ve yaşlanmasına neden oluyor. Bu noktada Longevity, bunları önlemek, daha zinde, güçlü ve enerjik yapıya sahip olmak için sağlığımızı koruma altına almak ve güçlendirmek adına karşımıza çıkıyor" diyor.

"KÖK HÜCRELİ SAÇ EKİMİ İLE SAÇ DOĞAL VE ESTETİK BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR"

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte saç ekimi çok daha konforlu ve verimli hale geliyor. Bunlardan biri de son dönemlerin popüler saç uygulaması "Kök Hücre" olarak karşımıza çıkıyor.

Kök Hücreli Saç Ekimi, saçın daha dolgun ve yoğun bir görünüm elde etmesi için, kişinin kendi dokusundan alınan hücreler zenginleştirilerek oluşturulan konsantre kök hücreler ile saç dökülmesi yaşayan kişilerde etkili sonuçlar sağlıyor. Kaş, sakal dahil vücudun farklı bölgelerinde dökülme ve ileri derecede saç dökülmesi sorunu yaşayan ve tıbbi tedavilere cevap vermeyen kişilerin kullanabileceği bu yöntem ortalama bir ay içerisinde etkisini gösteriyor.

