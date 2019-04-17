Eski TBMM Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın, şahsi kütüphanesinde biriktirdiği ve mezun olduğu Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'ne armağan ettiği kitapların yer aldığı "Köksal Toptan Kütüphanesi ve Etüt Salonu" açıldı.

Toptan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, eşi ve kendisinin Mehmet Çelikel Lisesi'ne geldiklerinde ayrı bir heyecan duyduklarını ve okullarını her zaman özlediklerini söyledi.

Öğrencilik zamanlarında ders çalışacak, kitap okuyacak, ödev yapacak bir yerin olmadığını anlatan Toptan, şöyle konuştu:

"Okuldan çıktıktan sonra evimiz müsait olmadığı için akşam saatine kadar Zonguldak'taki Ulu Cami'nin içinde ders çalışırdım. Şimdi okulumuzda gençlerimizin ve çocuklarımızın ders çalışabilmesi için bir etüt merkezi açıyoruz. Burada çok iyi yönetici kadromuz ve öğretmen arkadaşlarımız var. Geriye çocuklarımızın, yani öğrencilerimizin çok çalışması kalıyor. Disiplinli ve çok çalışıldığı zaman, dersler ve okul sevildiği takdirde başarılı olmamak mümkün değil. Bunu yaşayan bir olarak ve inanarak söylüyorum. İlkokulu okuduğum dönemde tek sınıf ve bir öğretmen vardı. Orada 1,2,3,4. ve 5. sınıflar okurdu. Şimdi Türkiye'nin hiçbir yerinde Allah'a çok şükür böyle okul kalmadı. Öğretmenlerimiz yeteri kadar var. İyi yetişmiş insan gücümüz var. Okullarımızın altyapısı büyük oranda tamamlandı. Bakanlığımız yeni projeler peşinde. Daha ileri imkanlar yine öğrencilerimizin önüne getirilecek."