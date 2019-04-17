Eski TBMM Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın, şahsi kütüphanesinde biriktirdiği ve mezun olduğu Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'ne armağan ettiği kitapların yer aldığı "Köksal Toptan Kütüphanesi ve Etüt Salonu" açıldı.
Toptan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, eşi ve kendisinin Mehmet Çelikel Lisesi'ne geldiklerinde ayrı bir heyecan duyduklarını ve okullarını her zaman özlediklerini söyledi.
Öğrencilik zamanlarında ders çalışacak, kitap okuyacak, ödev yapacak bir yerin olmadığını anlatan Toptan, şöyle konuştu:
"Okuldan çıktıktan sonra evimiz müsait olmadığı için akşam saatine kadar Zonguldak'taki Ulu Cami'nin içinde ders çalışırdım. Şimdi okulumuzda gençlerimizin ve çocuklarımızın ders çalışabilmesi için bir etüt merkezi açıyoruz. Burada çok iyi yönetici kadromuz ve öğretmen arkadaşlarımız var. Geriye çocuklarımızın, yani öğrencilerimizin çok çalışması kalıyor. Disiplinli ve çok çalışıldığı zaman, dersler ve okul sevildiği takdirde başarılı olmamak mümkün değil. Bunu yaşayan bir olarak ve inanarak söylüyorum. İlkokulu okuduğum dönemde tek sınıf ve bir öğretmen vardı. Orada 1,2,3,4. ve 5. sınıflar okurdu. Şimdi Türkiye'nin hiçbir yerinde Allah'a çok şükür böyle okul kalmadı. Öğretmenlerimiz yeteri kadar var. İyi yetişmiş insan gücümüz var. Okullarımızın altyapısı büyük oranda tamamlandı. Bakanlığımız yeni projeler peşinde. Daha ileri imkanlar yine öğrencilerimizin önüne getirilecek."
- "İnanmak ve hayal kurmak lazım"
Türkiye'nin rekabet gücünün artması için öğrencilerin çok çalışması gerektiğini vurgulayan Toptan, "Şunu biliyoruz, çocuklarımızın eline biraz imkan verilirse bunu çoğaltmasını bilirler. Ama bu biraz içten gelecek. İnanmak ve hayal kurmak lazım. Başarılı olmak için elbette çalışmak lazım. Başarılı olmanın temel şartlarından biri büyük hayaller kurmaktır. Hayal kurmazsanız Japon, Alman ve Amerikalı kurar ve o zaman onlarla yarış edemezsiniz. Bunu da artık çok kolay elde edilebilen bilgilerle donatmayı becerirseniz sizi hiçbir güç tutamaz. Mutlaka başarılı olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.
Köksal Toptan'ın eşi Saime Toptan ise kendi yazdığı "Çelikel Lisesi'nde Zaman" isimli şiirini okudu.
Konuşmaların ardından Köksal Toptan ve protokol üyelerince "Köksal Toptan Kütüphanesi ve Etüt Salonu"nun açılışı gerçekleştirildi.
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