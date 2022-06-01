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  4. Koku mahalleyi sardı, komşular dayanamadı! Amasya'daki evin içinden 2 kamyon çöp çıktı

Koku mahalleyi sardı, komşular dayanamadı! Amasya'daki evin içinden 2 kamyon çöp çıktı

01.06.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da belediye ekiplerinin kötü koku şikayeti üzerine gittikleri evden 2 kamyon çöp çıktı. Mahalle Muhtarı, ''Defalarca uyarmamıza rağmen çöp evini boşaltmadı. Mahalle sakinlerimiz de havaların ısınmasıyla çöp kokusundan ve sinekten şikayetçiydi. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip gerekeni yaptılar" dedi.

Koku mahalleyi sardı, komşular dayanamadı! Amasya'daki evin içinden 2 kamyon çöp çıktı

Gökmedrese Mahallesi Selçuk Sokak’taki bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine çevredekiler belediyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan Tarık E.'ye ait evde çöplerle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı çalışma ile evden 2 kamyon çöp ve atık çıkartıldı. Çöp ve atıklar Amasya Belediyesi Katı Atık Merkezi'ne gönderildi. Evde ayrıca 5133 lira bulundu.

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ÇÖP KOKUSU MAHALLEYİ SARDI

Mahalle Muhtarı Cem Yeni, "Mahallemizde yaşayan bir vatandaşımızın çöp evi vardı. Defalarca uyarmamıza rağmen çöp evini boşaltmadı. Mahalle sakinlerimiz de havaların ısınmasıyla çöp kokusundan ve sinekten şikayetçiydi. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip gerekeni yaptılar" dedi.

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(DHA)

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