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Kokudan vahşet çıktı! Sözleri şoke etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 17:07 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bir şahısın evde bırakıp 3 ay boyunca yanlarına gitmediği kedileri açık ve susuzluktan öldü. Şahsın, "Ben hayvan sever bi insanım. Yemin ederim öyle bişey yapmam kiramı ödeyemediğim için gitmedim evime" sözleri 'pes' dedirtti

Kokudan vahşet çıktı! Sözleri şoke etti

Edinilen bilgiye göre, evcil hayvan sahibi E.B. isimli şahıs, baktığı 2 kediyi evde bırakarak çıktı. İddialara göre yaklaşık 3 ay boyunca evine uğramayan şahsın kedileri açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti. İkametten gelen yoğun koku üzerine şikayetçi olan apartman sakinleri, dairenin kapısını açtırdıklarında korkunç manzara ile karşılaştılar. Kedilerden biri evin banyo kısmında diğeri ise mutfakta ölü olarak bulundu. Açlık ve susuzluktan öldükleri tahmin edilen kediler için hayvanseverler harekete geçti. Bir hayvansever tarafından sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan kedilerin görüntüsü büyük tepkiye neden oldu. Birçok hayvanseverce şikayet edilmesi planlanan E.B. isimli şahıs ise, sosyal medya hesabından kendini şöyle savundu.

'BEN HAYVANSEVER BİR İNSANIM'

"Arkadaşlar yemin ederim haberim yok, ben evime 3 aydır gitmiyorum. Ben hayvansever bi insanım. Yemin ederim öyle bişey yapmam kiramı ödeyemediğim için gitmedim evime. Ben yapmam öyle bişey."

Öte yandan yaşanan olay sonra birçok hayvan hakları derneği harekete geçti.

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Hayvan Eskişehir kedi köpek hayvana işkence

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