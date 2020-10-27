HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kokulu silgi deyip geçmeyin! Vücuda öyle bir zararı çıktı ki...

Kokulu silgi deyip geçmeyin! Vücuda öyle bir zararı çıktı ki...

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2020 14:23 | Son Güncelleme

Çocukların sevdiği kokulu silgiler masum bir kırtasiye ürünü değil. Tehlike saçan bu ürünler hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Duygu Erge, kokulu silgilerin tehlikeleri konusunda aileleri uyardı.

Kokulu silgi deyip geçmeyin! Vücuda öyle bir zararı çıktı ki...

Kırtasiye malzemeleri seçimi konusunda aileleri uyaran Prof. Dr. Duygu Erge, kokulu silgilerin tehlike saçtığını ifade etti. Yumuşak ve tatlı kokularına aldanılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Duygu Erge önemli açıklamalarda bulundu.

Prof.Dr. Duygu Erge "Sağlıklı kırtasiye malzemelerinin seçimi konusunda ebeveynlere yine büyük görev düşüyor. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar renkli ve kokulu kırtasiye ürünlerini tercih ediyor. Özellikle değişik renk ve şekildeki kokulu silgilerin bu yaş grubu çocukların dikkatini çeken başlıca ürünler olduğunu biliyoruz. Bazı ebeveynler çocukların okul hevesini kırmamak için hemen istediklerini alma eğiliminde olabiliyor. Öncelikle biz ebeveynler bu ürünlerin zararları konusunda bilinçlenmeli ve çocuklarımıza bu bilgileri anlayabilecekleri dilde ifade etmeliyiz” dedi.

BAĞIMLILIK YAPIYOR, KANSERE YOL AÇIYOR

Kokulu silgilerdeki organik çözücülerin bağımlılık yaptığını belirten Erge, "Kırtasiyelerde bulunan ve okul için kullanılan pek çok ürünün çocuklara satışının 7 Ağustos 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanan 5898 Sayılı uçucu maddelerin zararlarından insan sağlığının korunmasına dair kanunla yasaklanmış durumda olduğunu biliyoruz. Bu kanunun amacı; solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapabilen ürünlerin kontrolünü sağlamak, özellikle çocukların erişimini ve kullanımını önleyerek onları bu maddelerin zararlı etkilerinden korumaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmeliğe giren kanun kapsamında uçucu madde ihtiva edebilen ürünler arasında bağımlılık yapıcı maddelerin bulunduğu kokulu silgiler de yer alıyor. Kokulu silgilerdeki organik çözücülerin bağımlılık yaparak uyuşturucu bağımlılığı riskini artırdığı ve aynı zamanda kanserojen olduğu biliniyor" diye konuştu.

AĞIZ, SOLUNUM VEYA DERİ YOLUYLA VÜCUDA GİRİYOR

Prof.Dr. Erge, kokulu silgilerde insan sağlığına oldukça zararlı 'fitalat' adlı organik bileşiklerinde bulunabildiğine dikkat çekerek, "Fitalatlar endüstride plastikleri yumuşatma dışında boya ve kokuların uzun süre dayanmasını sağlamak amacıyla da kullanılıyor. Plastiğe kimyasal olarak bağlanmayan, kolayca buharlaşabilen, bu nedenle de kolayca çevreye yayılabilen fitalatlar vücudumuza ağız, solunum veya deri yolu ile girebiliyor. Özellikle fitalat içeren ürünleri sıkça ağızlarına götürebilen 3 yaş altı çocukların fitalat maruziyeti açısından oldukça riskli olduğunu biliyoruz. Fitalatların astıma, erken ergenliğe, üreme ve hormonal sistemde bozukluklara, karaciğer hastalıklarına ve kansere neden olabildiği gösterilmiştir. Kokulu silgilerde canlı renklere sahip olduğu için tercih edilen, kanserojen olduğu için ülkemizde yasaklanan azo boyar maddeler de kullanılabilmektedir. Azo boyaları aynı zamanda temas alerjilerinde de neden olabilmektedir. Birçok kırtasiye ürününde oldukça tehlikeli olan ağır metallerin de bulunabildiği bilinmektedir" ifadelerini kullandı

TSE VE CE İŞARETİ VAR MI DİYE MUTLAKA BAKIN

Ürünlerin üzerinde TSE ve CE işaretlerinin en az biri olması gerektiğini ifade eden Erge, "Ebeveynler olarak zararlı kimyasallar içererek insan sağlığını tehdit eden kokulu silgi ve benzeri kırtasiye ürünlerini tercih etmemeli ve aldığımız ürünler üzerinde TSE ve CE işaretlerinden en az birinin olmasına dikkat etmeliyiz" diye konuşarak kokulu silgi başta olmak üzere diğer kırtasiye ürünleri hakkında velileri uyardı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
Denizin üzerini kapladılar! Sahil boyunca devam ediyorDenizin üzerini kapladılar! Sahil boyunca devam ediyor
Haftada bir defa bunu yaparsanız erken ölmezsiniz! Haftada bir defa bunu yaparsanız erken ölmezsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaza geçirdi, canının acısını bırakıp motosikletinin peşinden koştu!
Kaza geçiren sürücü sürüklenen motorun arkasından koştu!
İzmir'de deniz marulu şaşkınlığı! Sahil boyunca devam ediyor
Denizin üzerini kapladılar! Sahil boyunca devam ediyor
Yavru eşeğe böyle işkence etmişlerdi! O görüntüler cezasız kalmadı
İple bağlayıp göle attılar! Yavru eşeğe işkence cezasız kalmadı
Kokuyu alıp şikayet ettiler: Tuzla’da yaklaşık bir ton çürümüş balık yakalandı
Kokuyu alıp şikayet edince gerçek ortaya çıktı! Hepsi çürümüş...
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Mavigöl de burada yer alıyor! Gelen dönmek istemiyor
Mavigöl de burada yer alıyor! Gelen dönmek istemiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.