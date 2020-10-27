Kokulu silgi deyip geçmeyin! Vücuda öyle bir zararı çıktı ki...

Kırtasiye malzemeleri seçimi konusunda aileleri uyaran Prof. Dr. Duygu Erge, kokulu silgilerin tehlike saçtığını ifade etti. Yumuşak ve tatlı kokularına aldanılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Duygu Erge önemli açıklamalarda bulundu.

Prof.Dr. Duygu Erge "Sağlıklı kırtasiye malzemelerinin seçimi konusunda ebeveynlere yine büyük görev düşüyor. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar renkli ve kokulu kırtasiye ürünlerini tercih ediyor. Özellikle değişik renk ve şekildeki kokulu silgilerin bu yaş grubu çocukların dikkatini çeken başlıca ürünler olduğunu biliyoruz. Bazı ebeveynler çocukların okul hevesini kırmamak için hemen istediklerini alma eğiliminde olabiliyor. Öncelikle biz ebeveynler bu ürünlerin zararları konusunda bilinçlenmeli ve çocuklarımıza bu bilgileri anlayabilecekleri dilde ifade etmeliyiz” dedi.

BAĞIMLILIK YAPIYOR, KANSERE YOL AÇIYOR

Kokulu silgilerdeki organik çözücülerin bağımlılık yaptığını belirten Erge, "Kırtasiyelerde bulunan ve okul için kullanılan pek çok ürünün çocuklara satışının 7 Ağustos 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanan 5898 Sayılı uçucu maddelerin zararlarından insan sağlığının korunmasına dair kanunla yasaklanmış durumda olduğunu biliyoruz. Bu kanunun amacı; solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapabilen ürünlerin kontrolünü sağlamak, özellikle çocukların erişimini ve kullanımını önleyerek onları bu maddelerin zararlı etkilerinden korumaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmeliğe giren kanun kapsamında uçucu madde ihtiva edebilen ürünler arasında bağımlılık yapıcı maddelerin bulunduğu kokulu silgiler de yer alıyor. Kokulu silgilerdeki organik çözücülerin bağımlılık yaparak uyuşturucu bağımlılığı riskini artırdığı ve aynı zamanda kanserojen olduğu biliniyor" diye konuştu.