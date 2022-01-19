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Kokusuyla ferahlatan nanenin çayını hiç denediniz mi? Her derde deva nane çayının yapımı ve saymakla bitmeyen faydaları sizlerle!

19.01.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nane, mutfakların vazgeçilmez bitkilerinden biri. Hem kuru hem yaş olarak tüketilen nane, yemeklere ve salatalara oldukça yakışıyor. Etli yemekler, sebze yemekleri, çorbalar ve salatalar... Peki bu kadar geniş kullanım alanına sahip bir bitkinin çayını içmeyi hiç düşündünüz mü? İşte şaşırtan faydalarıyla nane çayı...

Kokusuyla ferahlatan nanenin çayını hiç denediniz mi? Her derde deva nane çayının yapımı ve saymakla bitmeyen faydaları sizlerle!

Nane, binlerce yıldır tıpta ve mutfaklarda hem şifa hem lezzet amaçlı kullanılan aromatik ve otsu bir bitki. Hemen hemen her yerde yetişebilen nane, her mevsim kuru ve yaş olarak tüketebileceğiniz bir şifa deposu. Soğuk algınlığı yaşadığınızda aklınıza ilk gelen nane limon çayı içmek olur. Yazın ferahlamak istediğinizde buz gibi limonatanın içine nane yaprakları atarsınız. Bunun yanında mide ağrısı, bulantı ve gaz sıkışmasına iyi gelen nanenin çayını da tüketebileceğinizi biliyor musunuz? Peki, nane çayı nasıl demlenir ve faydaları nelerdir?

NANE ÇAYI FAYDALARI

  • Yaş olarak tüketilen nane ağız kokusunu azaltır ve ferah bir nefes sağlar.

  • Soğuk algınlığı tedavisinde limonla birlikte tüketilir.

  • Sıcak su ile hazırlanan buharını solumak burun tıkanıklığını açar.

  • İçerisinde bulunan mentol, spazmlara iyi gelerek kas ağrılarını hafifletir.

  • Düzenli nane tüketmek mide ekşimesine iyi gelir.

  • İçerdiği okaliptus özleriyle yağlı ve karma ciltleri temizleyip arındırma işlevi görür.

  • Nane çayını demleyip soğuttuktan sonra saç diplerinize uygularsanız hem ferahlık verir hem enerjinizi yükseltir.

  • Omega 3 yönünden zengin olan nane, aynı zamanda güçlü bir antioksidandır.

  • Adet döneminde kadınların ağrılarını hafifletir.

  • Poşet nane çayı tüketiyorsanız posasını gözlerinize koyarak göz çevresindeki kırışıklıkları giderebilirsiniz.

NANE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

MALZEMELER

  • Kuru ya da yaş nane

  • Sıcak su

  • İsteğe bağlı limon dilimleri

HAZIRLANIŞI

  • Kuru ya da yaş naneden hazırlayabileceğiniz çay için genelde yaş nane tavsiye edilir.

  • Yaş nane kullanacaksanız sıcak suyun içine nane yapraklarını atarak birkaç dakika bekleyin.

  • Kuru nane kullanıyorsanız 1-2 tatlı kaşığı naneyi sıcak suyun içine atın ve ortalama 5 dakika bekleyin.

  • Bekledikten sonra çayınızı süzebilir, dilerseniz içine limon dilimleri atabilirsiniz.

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