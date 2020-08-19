Kolanın bu faydaları sizi çok şaşırtacak! Hiç kimse bilmiyor...

Şu anda, birçok kişinin kola yazısını gördüğünde bile buz gibi kolayı içmeyi arzuladığını ve bir koşu dolaba giderek kocaman bir bardak dolusu kolayı içmeyi istediğini tahmin edebiliyoruz. Ancak şu an bu düşüncelerden bir an önce uzaklaşın ve temizlikte kullanınca iş yükünüzü hafifletecek kolanın temizlikte kullanımına bir bakalım. İşte içmek dışında koladan faydalanacağınız temizlik önerileri…
MOBİLYALAR ARTIK DAHA TEMİZ
Biz kadınlar için temiz eşyalar ve pırıl pırıl bir ev en çok özen gösterdiğimiz konulardan biridir. Özellikle severek aldığımız mobilyalarımızın üzerinde hiçbir toz tanesi ve leke görmek istemeyiz. Hele bir de badanadan sonra boya lekesi geldiyse günlerce bu lekeleri mobilyalardan çıkarmak için uğraşır dururuz. İşte bu noktada ihtiyacınız olan tek şey bir parça temiz bez ve tabii ki kola.
Bez parçasını kola ile doldurduğunuz kovanın içine koyun ve çıkardıktan sonra fazlasını sıkın. Ardından bu bez ile lekelerin yok olmasını istediğiniz yüzeyleri temizlemeye başlayın. Mobilyalarınızı kola ile temizledikçe yeni gibi görünmeye başladığını göreceksiniz. Ufak bir uyarı olarak kolanın mobilyaların üzerinde oluşturduğu yapış yapış hissinden kurtulmak için kola ile temizledikten sonra durulamayı unutmamalısınız.
LEKE ÇIKARICILAR KADAR ETKİLİ
Özellikle kan, çimen ve yağ gibi zorlu lekeleri çıkarmak oldukça zor. Ve birçok deterjan bu lekelere fayda etmez. Ancak kola sayesinde o çok sevdiğiniz kıyafetleriniz yağ lekesi bulaştı diye dolabın arka raflarına kaldırılmaktan kurtulacak. Lekenin oluştuğu bölgeye kola dökün ve ovalayın. Ardından kıyafetlerinizi çamaşır makinesine koyun ve makinenin içine bir miktar kola ekleyin. Tek yıkamada bile farkı göreceksiniz.
METAL YÜZEYLER AYNA GİBİ PARLAYACAK
Limon, portakal ve diğer turunçgillerde olduğu gibi kolanın da asidik değeri oldukça yüksektir. Bu özelliğiyle de metal yüzeylerde oluşan pasın giderilmesinde yardımcı bir görev görür. Eğer temizlemek istediğiniz yüzeyler çok fazla pas tutmuşsa, kolayı paslı kısımların üzerine dökerek 1 gece boyunca bekletin. Daha sonra bulaşık süngeri kullanarak pası ovalayarak kolayca yok edebilirsiniz.
FAYANS VE SERAMİK YÜZEYLER ARTIK DAHA TEMİZ
Tuvalette oluşan lekeler dediğimizde birçoğumuzun yüzünde aynı ifade olur. Her yöntemi denesek de çıkaramadığımız o inatçı lekeler bir hayli can sıkıcı olur. Çözüm ise oldukça basit. Üstelik deterjanlara göre de çok çok daha uygun fiyatlı olan kolayı lekelerin oluştuğu bölgelere dökün ve yarım saat kadar bekletin. Leke yok olmaya başlayacaktır.
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