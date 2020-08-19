Kolanın bu faydaları sizi çok şaşırtacak! Hiç kimse bilmiyor...

Şu anda, birçok kişinin kola yazısını gördüğünde bile buz gibi kolayı içmeyi arzuladığını ve bir koşu dolaba giderek kocaman bir bardak dolusu kolayı içmeyi istediğini tahmin edebiliyoruz. Ancak şu an bu düşüncelerden bir an önce uzaklaşın ve temizlikte kullanınca iş yükünüzü hafifletecek kolanın temizlikte kullanımına bir bakalım. İşte içmek dışında koladan faydalanacağınız temizlik önerileri…

MOBİLYALAR ARTIK DAHA TEMİZ

Biz kadınlar için temiz eşyalar ve pırıl pırıl bir ev en çok özen gösterdiğimiz konulardan biridir. Özellikle severek aldığımız mobilyalarımızın üzerinde hiçbir toz tanesi ve leke görmek istemeyiz. Hele bir de badanadan sonra boya lekesi geldiyse günlerce bu lekeleri mobilyalardan çıkarmak için uğraşır dururuz. İşte bu noktada ihtiyacınız olan tek şey bir parça temiz bez ve tabii ki kola.

Bez parçasını kola ile doldurduğunuz kovanın içine koyun ve çıkardıktan sonra fazlasını sıkın. Ardından bu bez ile lekelerin yok olmasını istediğiniz yüzeyleri temizlemeye başlayın. Mobilyalarınızı kola ile temizledikçe yeni gibi görünmeye başladığını göreceksiniz. Ufak bir uyarı olarak kolanın mobilyaların üzerinde oluşturduğu yapış yapış hissinden kurtulmak için kola ile temizledikten sonra durulamayı unutmamalısınız.