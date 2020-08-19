KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Kolanın bu faydaları sizi çok şaşırtacak! Hiç kimse bilmiyor...

Kolanın bu faydaları sizi çok şaşırtacak! Hiç kimse bilmiyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ziyafet sofralarının onsuz olmadığı sudan bile çok tüketilen, zararlarını bildiğimiz halde bir türlü vazgeçemediğimiz bir içecektir kola. Sağlığa zararları sürekli tartışılsa ve tüketilmemesi söylense de kolanın faydaları da yok değil. Nasıl yani, dediğinizi duyar gibiyiz. Tabii ki faydaları içince değil, kullanınca ortaya çıkıyor. İşte işinizi kolaylaştıracak kolanın temizlikte kullanımı…

Kolanın bu faydaları sizi çok şaşırtacak! Hiç kimse bilmiyor...

Şu anda, birçok kişinin kola yazısını gördüğünde bile buz gibi kolayı içmeyi arzuladığını ve bir koşu dolaba giderek kocaman bir bardak dolusu kolayı içmeyi istediğini tahmin edebiliyoruz. Ancak şu an bu düşüncelerden bir an önce uzaklaşın ve temizlikte kullanınca iş yükünüzü hafifletecek kolanın temizlikte kullanımına bir bakalım. İşte içmek dışında koladan faydalanacağınız temizlik önerileri…

MOBİLYALAR ARTIK DAHA TEMİZ

Biz kadınlar için temiz eşyalar ve pırıl pırıl bir ev en çok özen gösterdiğimiz konulardan biridir. Özellikle severek aldığımız mobilyalarımızın üzerinde hiçbir toz tanesi ve leke görmek istemeyiz. Hele bir de badanadan sonra boya lekesi geldiyse günlerce bu lekeleri mobilyalardan çıkarmak için uğraşır dururuz. İşte bu noktada ihtiyacınız olan tek şey bir parça temiz bez ve tabii ki kola.

Bez parçasını kola ile doldurduğunuz kovanın içine koyun ve çıkardıktan sonra fazlasını sıkın. Ardından bu bez ile lekelerin yok olmasını istediğiniz yüzeyleri temizlemeye başlayın. Mobilyalarınızı kola ile temizledikçe yeni gibi görünmeye başladığını göreceksiniz. Ufak bir uyarı olarak kolanın mobilyaların üzerinde oluşturduğu yapış yapış hissinden kurtulmak için kola ile temizledikten sonra durulamayı unutmamalısınız.

LEKE ÇIKARICILAR KADAR ETKİLİ

Özellikle kan, çimen ve yağ gibi zorlu lekeleri çıkarmak oldukça zor. Ve birçok deterjan bu lekelere fayda etmez. Ancak kola sayesinde o çok sevdiğiniz kıyafetleriniz yağ lekesi bulaştı diye dolabın arka raflarına kaldırılmaktan kurtulacak. Lekenin oluştuğu bölgeye kola dökün ve ovalayın. Ardından kıyafetlerinizi çamaşır makinesine koyun ve makinenin içine bir miktar kola ekleyin. Tek yıkamada bile farkı göreceksiniz.

METAL YÜZEYLER AYNA GİBİ PARLAYACAK

Limon, portakal ve diğer turunçgillerde olduğu gibi kolanın da asidik değeri oldukça yüksektir. Bu özelliğiyle de metal yüzeylerde oluşan pasın giderilmesinde yardımcı bir görev görür. Eğer temizlemek istediğiniz yüzeyler çok fazla pas tutmuşsa, kolayı paslı kısımların üzerine dökerek 1 gece boyunca bekletin. Daha sonra bulaşık süngeri kullanarak pası ovalayarak kolayca yok edebilirsiniz.

FAYANS VE SERAMİK YÜZEYLER ARTIK DAHA TEMİZ

Tuvalette oluşan lekeler dediğimizde birçoğumuzun yüzünde aynı ifade olur. Her yöntemi denesek de çıkaramadığımız o inatçı lekeler bir hayli can sıkıcı olur. Çözüm ise oldukça basit. Üstelik deterjanlara göre de çok çok daha uygun fiyatlı olan kolayı lekelerin oluştuğu bölgelere dökün ve yarım saat kadar bekletin. Leke yok olmaya başlayacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt
Ayak kokusuna son! Bu doğal çözümlerle ayak kokusu tarihe karışıyor...Ayak kokusuna son! Bu doğal çözümlerle ayak kokusu tarihe karışıyor...
Anne sütü neden azalır ve anne sütünü nasıl çoğaltabilirsiniz?Anne sütü neden azalır ve anne sütünü nasıl çoğaltabilirsiniz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aşk mı yaşıyorlar? O paylaşım olay oldu
Aşk mı yaşıyorlar? O paylaşım olay oldu
İki bakana seslendi! 'Okullardan dağılacak virüsü...'
İki bakana seslendi! 'Okullardan dağılacak virüsü...'
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
Düzenli olarak uygulamazsanız bakımlı bir cilde sahip olamazsınız! Her gün...
Düzenli olarak uygulamazsanız bakımlı bir cilde sahip olamazsınız! Her gün...
Bu tüyolar sayesinde ev temizliği çok daha pratik hale geliyor! Odayı temizlerken...
Bu tüyolar sayesinde ev temizliği çok daha pratik hale geliyor! Odayı temizlerken...
Lavabonuz mahvolmasın! Paslanmaz çelik lavaboları bu yöntemlerle temizleyin...
Lavabonuz mahvolmasın! Paslanmaz çelik lavaboları bu yöntemlerle temizleyin...

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
Şampuan yıldızlarının sırrı belli oldu!
Şampuan yıldızlarının sırrı belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Sonu çok kötü olabilir! Patates ve soğanı saklarken...
Sonu çok kötü olabilir! Patates ve soğanı saklarken...
Dışarıda manikür, pedikür yaptıranlar için önemli uyarı! Risk altında olabilirsiniz...
Dışarıda manikür, pedikür yaptıranlar için önemli uyarı! Risk altında olabilirsiniz...
Saç ve cilt bakımında mayonez mucizesi! Sonuç harika...
Saç ve cilt bakımında mayonez mucizesi! Sonuç harika...
Çalışma odası dekorasyonu için pratik öneriler! Işığı yerleştirirken...
Çalışma odası dekorasyonu için pratik öneriler! Işığı yerleştirirken...
Faydasını görmek için siyah maskeyi bu şekilde kullanmalısınız!
Faydasını görmek için siyah maskeyi bu şekilde kullanmalısınız!
Ayak kokusuna son! Bu doğal çözümlerle ayak kokusu tarihe karışıyor...
Ayak kokusuna son! Bu doğal çözümlerle ayak kokusu tarihe karışıyor...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.