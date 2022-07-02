HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kolombiya basını: FARC lideri Ivan Marquez öldürüldü! Ivan Marquez kimdir?

Kolombiya basını: FARC lideri Ivan Marquez öldürüldü! Ivan Marquez kimdir?

02.07.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) önde gelen liderlerinden Ivan Marquez'in, Venezuela'da bir çatışmada öldürüldüğü öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmazken Kolombiya istihbaratının olayı araştırdığı değerlendiriliyor.

Kolombiya basını: FARC lideri Ivan Marquez öldürüldü! Ivan Marquez kimdir?

Kolombiya'nın El Tiempo gazetesinin haberinde, gerçek ismi Luciano Marin Arango olan Ivan Marquez'in, Venezuela'de bir çatışmada öldürüldüğü ileri sürüldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Marquez, yasa dışı suç örgütleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Her iki ülke yetkililerinden de konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Kolombiya istihbaratının olayı araştırdığı değerlendiriliyor.

Marquez'in, uyuşturucu kaçakçılığının kontrolünü sağlamak amacıyla uzun süredir Kolombiya-Venezuela sınırında diğer silahlı gruplarla mücadele ettiği biliniyor.

IVAN MARQUEZ KİMDİR?

Kasım 2016'da hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından 67 yaşındaki Marquez, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısına katılmıştı.

Caqueta yönetim merkezine bağlı Florencia kentinde, 16 Haziran 1954'te doğan Marquez, 40 yıldan fazla FARC saflarında silahlı mücadelede yer almıştı.

Marquez, Havana'da Kolombiya hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinde ise ana müzakerecilerden biri olmuştu.

FARC'IN DİĞER SEMBOL İSİMLERİ DE VENEZUELA'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

FARC'ın önemli isimlerinden asıl adı Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan 53 yaşındaki Jesus Santrich, 17 Mayıs 2021'de Kolombiya ordusunun komandoları tarafından düzenlenen bir pusuda hayatını kaybetmişti.

Aynı şekilde FARC'ın önemli komutanlarından Gentil Duarte'nin de 25 Mayıs 2022'de Venezuela'da çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, Cartagena kentinde yaptığı açıklamada, gerçek ismi Miguel Botache Santanilla olan Duarte'nin, Venezuela'da bir çatışmada öldürüldüğünü doğrulamıştı.

Santrich, Duarte ve Marquez, Ağustos 2019'da yayınladıkları videoda devletin barış anlaşmasına ihanet ettiğini öne sürerek, yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısı yapmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsveç'te terör destekçileri sokağa indi!İsveç'te terör destekçileri sokağa indi!
Birçok ülke diken üstünde! DSÖ'den korkutan açıklama: "Vakalar üçe katlandı"Birçok ülke diken üstünde! DSÖ'den korkutan açıklama: "Vakalar üçe katlandı"
Organize suç örgütlerine "Tümör" operasyonu!Organize suç örgütlerine "Tümör" operasyonu!
Anahtar Kelimeler:
Kolombiya Venezuela
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların gözü kulağı 4 Temmuz'da! İşte beklenti ve ayrıntılar

Milyonların gözü kulağı 4 Temmuz'da! İşte beklenti ve ayrıntılar

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak!

Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak!

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

Operasyon an meselesi! Bölgeden çarpıcı kareler: Hazırlıklar sürüyor

Operasyon an meselesi! Bölgeden çarpıcı kareler: Hazırlıklar sürüyor

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

İlginizi Çekebilir

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.