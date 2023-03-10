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Kolombiya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Venezuela ve Panama'da da hissedildi

10.03.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Santander yönetim bölgesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kolombiya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Venezuela ve Panama'da da hissedildi

Kolombiya Jeoloji Servisi'ne göre, merkez üssü Los Santos kasabası olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatte 04.18'de kaydedildi. Depremin yerin 151 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Deprem başkent Bogota'da, Medellin ve Bucaramanga kentlerinde hissedilmesinin yanı sıra komşu ülkeler Venezuela ve Panama'da da hissedildi.

Yetkililer, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, halkın depremin ardından sokaklara çıktığı görüldü. (AA)

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