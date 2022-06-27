Kolombiya’da dehşet anları! Boğa güreşi sırasında tribün çöktü

Kolombiya’nın Tolima eyaletindeki El Espinal kentindeki bir stadyumda boğa güreşi etkinliği düzenlendi. Etkinlik sırasında 3 katlı ahşap tribün çökünce facia yaşandı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda 2’si kadın 1'i çocuk en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 322 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördükleri biliniyor.

Olayın ardından büyük kaosun yaşandığı arenadan kaçan boğa sokaklarda paniğe neden oldu.

SÜKUNET ÇAĞRISI

Öte yandan kentteki hastanede yoğunluk nedeniyle bazı yaralılara müdahale edilemediği, bölgedeki sağlık kuruluşlarından destek istendiği bildirildi.

Espinal Belediye Başkanlığının yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyulduğu belirtildi ve "Herkese sükunet çağrısında bulunuyoruz. Yardım kuruluşları harekete geçti. Arama kurtarma çalışmaları ve tahliyeler devam ediyor." denildi.

''YASAKLANMALI''

Kolombiya’nın yeni Devlet Başkanı Gustavo Petro ise yaptığı açıklamada benzer olayların daha önce de yaşandığını belirtti ve yerel yönetimlere insanların ve hayvanların öldüğü bu tür etkinlikleri yasaklamaları için çağrıda bulundu.

HAREKETE GEÇECEKLER

Tolima Valisi Jose Ricardo Orozco ise yaptığı açıklamada, bu etkinliklerin hayvanlar için tehlikeli ve zalimce olduğunu ifade etti ve yasaklanması için harekete geçeceklerini söyledi.



