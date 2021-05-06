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Kolombiya'da ortalık savaş alanına döndü

06.05.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika'nın en büyük 3'üncü ülkesi Kolombiya'da hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında başlatılan sosyal programları sürdürmek amacıyla Kongreye sunduğu vergi reformu yasa tasarısına karşı sivil toplum örgütlerinin tepkisi ve halkın protestoları sürüyor.

Kolombiya'da son bir haftada vergi reformu karşıtı kitlesel gösterilerde 24 kişi öldü, 900'den fazla kişi yaralandı.

Ülkede 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler üzerine Kolombiya Devlet Başkanı Duque, 2 Mayıs'ta vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.

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Ancak karar geri çekilse de gösteriler ülkenin neredeyse tamamına yayılarak tam bir kaosa yol açtı.

KAOSUN SONU GELMİYOR

Öte yandan şiddetlenen gösterilerde protestocuların 10 kişilik bir polis grubunu yakmaya çalıştıkları iddia edildi. Belediye başkanının ofisinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, salı gecesi düzenlenen bir saldırıda, Bogota'daki bir karakola ateş açan bir kalabalık, 10 kişilik bir polis grubunu "canlı canlı yakmaya" çalıştı.

HÜKÜMET NE SAVUNUYOR?

Muhalefetin ve sendikaların tüm itirazlarına rağmen yasayı çıkarmakta kararlı olan hükümet, sosyal yardımlara devam edebilmek ve kaynak sağlamak için yasanın, keyfi değil ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Hükümet, vergi reformunu yasalaştırarak, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sine denk gelen yaklaşık 6 milyar dolar bütçeye ek vergi geliri sağlamayı ve 663 dolar üzerinde maaş alanlardan ek gelir vergisi almayı planlıyor.

Gösteriler başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin ve Cali kentleri ile birlikte çok sayıda şehirde devam etti. Başkent Bogota'da, şehrin Devlet Başkanlığı Sarayı'na yakın bölgesinde çoğunluğu koronavirüse karşı koruyucu maske taşıyan binlerce gösterici toplandı.

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Protesto etkinliği, küçük bir grubun bölgedeki kongre binasına girmeye çalışması ve polis tarafından engellenmesi dışında olaysız geçti. Ancak diğer birçok kentte polisle göstericiler arasında yer yer şiddetli çatışmalar yaşandı.

Ülkenin en kalabalık ikinci kenti olan kenti Medellin'de de öğle saatlerine dek sayısı 8 bini bulan göstericiler, Devlet Başkanı Duque'nin en büyük destekçilerinden Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe aleyhine sloganlar attı.

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SOSYAL MEDYA YIKILDI

Yaşanan olayların şiddeti ülkeden gelen görüntülerde açıkça görülürken sosyal medya kullanıcılarının da Kolombiya paylaşımları yaparak durumu dünyaya duyurmak için etiketler kullandıkları görüldü.

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Otobüs, durak, banka ve alışveriş merkezlerinin zarar gördüğü ülkede onlarca yağma olaylarının yaşanmasının yanı sıra büyük maddi hasarlar meydana geldi.

Polisin şiddet olaylarını bastırmakta yetersiz kaldığı anlarda askerlerin takviye birlikler göndererek olaylara müdahale etmesi şiddetin dozunu arttırdı.

Protestolara katılan üniversite öğrencisi Jeison Durango, ülkede son yıllarda ekonomik ve sosyal anlamda haksızlıkların çok arttığına dikkati çekerek, "Hafızası olmayan bir ülke, Kolombiyalılar artık çok yorgun. Çok şey oldu ama hiçbir şey değişmedi, bu yaşananlar halkın yıllardır biriken öfkesinin sonucudur." dedi.

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Ülkede yoksulluğun, ekonomik eşitsizliğin, sağlık ve eğitimde ciddi sonuçlara yol açtığını dile getiren Durango, memlekete huzur gelene kadar sokaklardan ayrılmayacağını söyledi.

"DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN"

Bir diğer protestocu Natalia Orozco Perez de Kolombiya'nın sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerin ellerinden alınmaya çalışıldığını belirterek, daha iyi bir gelecek için meydanlarda olduğunu ifade etti.

Eylem hakkını sonuna kadar kullanacağını vurgulayan Perez, "Küçük bir kardeşim var, onun adil bir ülkede yaşamasını istiyorum. Kolombiyalılar, daha iyi bir gelecek için ülkelerine sahip çıkmalı." dedi.

Protestocu Luisa Echeverry ise yetkililerin halkı korku ve yalanlarla aldatmak istediğini belirterek, "Hükümet Kolombiyalılara her şeyin yolunda olduğuna inandırmayı ve ülkeyi bitirmek isteyen yasaları kabul etmemizi istiyor." ifadesini kullandı.

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Kolombiyalıların yüzde 46'sının yoksulluk içinde yaşadığını dile getiren Echeverry, "Okullarda halk eğitimi kalitesiz, özel üniversiteler çok pahalı, grev ne kadar sürer bilmiyorum ama Kolombiya çoktan uyandı." değerlendirmesinde bulundu.

Protestoculardan Dahiana Restrepo, tartışmalı vergi reformunun zaten kızgın olan halkın öfkesini daha da yükselttiğini, gösterilere katılan kişilere yönelik güvenlik güçlerinin şiddetinin sokaklardaki kızgınlığı arttırdığını söyledi.

Barış ve adalet sağlanana kadar sokaklarda kalmayı sürdüreceğini kaydeden Restrepo, "Daha önceki ve şimdiki gösterilerde hayatını kaybedenler için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

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