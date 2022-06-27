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Kolombiya'da bir boğa güreşi etkinliğinde tribün çöktü: En az 4 ölü

27.06.2022 05:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'da bir boğa güreşi etkinliğinde tribünlerin bir kısmının çökmesi sonucu en az dört kişi öldü.

Kolombiya'da bir boğa güreşi etkinliğinde tribün çöktü: En az 4 ölü

Etkinliği görüntülemek için havada olan bir drone çökme anını kaydetti.

3 katlı tribünün ahşap olduğu açıklandı.

El Espinal Stadyumu'ndaki çökme sırasında o tribünde tam olarak kaç kişi olduğu bilinmiyor.

Corraleja adı verilen bu boğa güreşi etkinliği İspanya'daki örneklerinden farklı.

Burada yerel halk da sahaya inebiliyor ve boğalar öldürülmüyor.

Ülkenin yeni seçilen lideri Gustavo Petro, yerel yetkililere bu tür etkinlikleri sonlandırmak çağrısı yaptı.

Petro, "Yerel yetkililerden, insanların ve hayvanların öldüğü etkinlikleri bitirmelerini istiyorum" dedi.

Bölge valisi Jose Ricardo Orozco olayda iki kadın, bir çocuk ve bir erkeğin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Olayda en az 30 kişi de yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiği, kritik durumda yaralılar olduğu belirtiliyor.

Yaşanan kaos sırasında bir boğa da stadyumdan kaçtı ve şehirde panik yarattı.

Yerel yetkililer, bölgedeki sağlık kurumlarının olayın büyüklüğü ile baş etmekte zorlandığını aktarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya
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