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Kolombiya'da enkazına ulaşılan helikopterde kurtulan yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 22:19 | Son Güncelleme

Cundinamarca Yönetim Bölgesi'nde radardan kaybolan helikopterin enkazına ulaşıldığı ve helikopterdeki 6 kişiden kurtulan olmadığı duyuruldu

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da radardan kaybolan helikopterin enkazına ulaşıldığı, ancak 6 askeri personelden kurtulan olmadığı bildirildi.

Kolombiya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Cundinamarca Yönetim Bölgesi kırsalında dün radardan kaybolan Devlet Başkanlığı hizmetindeki Bell 412 tipi helikopterin enkazına ulaşıldığı duyuruldu.

Enkazın Alban kenti kırsalındaki Monasterio Tepesi civarında bulunduğu aktarılan açıklamada, helikopterde bulunan 2'si pilot 4'ü teknisyen 6 askerden kurtulan olmadığı kaydedildi.

Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada, cesetlerin bölgeden çıkartılması için çalışma yürütüldüğü vurgulandı.

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

- Papa ve Guaido'yu taşıyan helikopter

Ülke basınındaki haberlerde, düşen helikopterin 2017'de Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Kolombiya'yı ziyaretinde kullanımına tahsis edildiği belirtilmişti.

Yılın ilk günlerinde Kolombiya'ya kaçak giren, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun da aynı helikopterle ülke içinde seyahat ettiği yazılmıştı.

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