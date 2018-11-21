Kolombiya'da Odebrecht devlet ihalelerine giremeyecek

Bakanlığın teftiş kuruluna yapılan başvuruyu Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez ve ANDJE Direktörü Camilo Gomez imzaladı.

ANDJE'nin internet sayfasından verilen bilgiye göre, Latin Amerika'nın en büyük yolsuzluk skandalının merkezinde bulunan ve Kolombiya'da da bu yönde açılmış davaları devam eden Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in, devlet ihalelerinden 20 yıl boyunca men edilmesi için Ticaret, Endüstri ve Turizm Bakanlığının ilgili birimine başvuruda bulunuldu.

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkan Yardımcılığı ve hükümete bağlı Devlet Ulusal Hukuki Savunma Ajansı (ANDJE), yolsuzluk iddiaları nedeniyle Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in devlet ihalelerinden 20 yıl boyunca men edilmesini talep etti.

Odebrecht tartışmalarını Kolombiya'da yeniden alevlendiren bu gelişmelerin ardından ülkedeki bir medya kuruluşu, Pizano'nun ölmeden önce kendilerine verdiği ve şu an Kolombiya Başsavcısı olan (Ruta del Sol II'nin inşası döneminde ise konsorsiyumdaki Kolombiyalı şirketlerden birinin avukatlığını yapan) Nestor Humberto Martinez ile yaptıkları özel bir görüşmenin ses kayıtlarını yayımlamıştı.

Kolombiya'ya, Pizano'nun cenaze merasimine gelen oğlu Alejandro ise babasının masasında bulunan ve daha sonra siyanürlü olduğu ortaya çıkan suyu fark etmeden içmiş ve hayatını kaybetmişti.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Pizano, birkaç yıl önce Odebrecht'in yanı sıra Kolombiyalı bazı büyük şirketlerin dahil olduğu konsorsiyumun hesaplarında açıklanamayan bazı mali hareketlilikler olduğunu tespit etmişti.

Kolombiya'daki Odebrecht tartışması, rüşvet ve yolsuzluk gibi suçlamalarla davalık olduğu ve ülkenin merkezini kuzeyine bağlayan duble yol Ruta del Sol II projesinin inşa dönemindeki denetmeni Pizano'nun ölümüyle yeniden alevlenmişti.

Kolombiya Adli Tıp Direktörü Carlos Eduardo Valdez, siyanür kavanozunun yanı sıra bu kavanozun bulunduğu çantanın iç ve dış yüzeylerinde baba Pizano'nun DNA örneklerine rastlandığını söyledi.

Pizano'nun, Martinez'e açıklanamayan mali hareketlilikleri anlattığı kayıtlar, Kolombiya kamuoyunda, Martinez'in, Odebrecht yolsuzluğunu bildiği bunu rağmen dava açmadığı eleştirilerini getirmişti.

\

- Özel yetkili savcı atanması ihtimali

Devlet Başkanı Ivan Duque de Odebrecht davası için gerekirse özel yetkili bir savcının atanabileceği sinyalini vermişti.

Başsavcı Martinez'in daha önce Odebrecht'in başka bir davasından çekildiğini ve yerine atanan başsavcı yardımcısının da bu davaya özel yetkili bir savcının bakmasını istediğini hatırlatan Duque, böyle bir talep gelirse gerekeni yapacağını söylemişti.

Duque, Odebrecht skandalının arkasında kim olursa olsun ortaya çıkarılmasının ve örnek cezalar verilmesinin gerekliliğine de vurgu yapmıştı.

- 12 ülkede rüşvet skandalı

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'deki davada Adalet Bakanlığı ile yaptıkları uzlaşma kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.

