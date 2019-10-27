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Kolombiya'da silah bırakan eski FARC mensubu öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 04:46 | Son Güncelleme

Eski FARC mensubu Parra, silah bırakan FARC militanlarının yaşadığı kasabada maskeli kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti

BOGOTA (AA) - Kolombiya'daki barış anlaşmasıyla silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) bir mensubu suikast sonucu öldü.

Ülkede Kasım 2016'da başkent Bogota'da eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve örgütün eski lideri Rodrigo Londono'nun imzaladıkları barış anlaşmasıyla silah bırakan ve meşru hayata dönen FARC'ın bir eski militanı daha öldürüldü.

Kolombiya basınındaki haberlere göre eski militan Alexander Parra ülkenin ortasındaki Meta yönetim bölgesi kırsalında bulunan ve artık küçük bir FARC kasabasına dönüşen Mesetas Eğitim ve Topluma Dönüş Alanındaki (ETCR) evinde maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

FARC'ın silahlarını törenle teslim ettiği kamp olmasından ötürü sembolik öneme sahip Mesetas ETCR'de eşinin yanında birkaç el ateş edilen Parra, olay yerinde hayatını kaybetti. Haberlerde eşinin saldırıda yaralanıp yaralanmadığına dair herhangi bir bilgi yer almadı.

Bölgedeki eski FARC mensuplarının önde gelen isimlerinden Parra'nın öldürülmesiyle Kolombiya'da barış anlaşması sonrası suikaste uğrayan silah bırakmış eski FARC mensubu sayısı 159'a ulaştı.

- Suikaste tepkiler

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, olay sonrası yaptığı açıklamada, Parra'nın ailesine başsağlığı diledi. Cinayeti kınayan Duque konunun en kısa sürede aydınlatılması için güvenlik güçlerine emir verdiğini açıkladı.

FARC'ın silahlara veda ettikten sonra kurulan siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücü'nden (FARC) yapılan açıklamada da Parra'nın kaybından duyulan üzüntü ifade edildi ve otoritelerden cinayetin aydınlatılması istendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyon Şefi Carlos Ruiz Massieu ise eski FARC militanlarının can güvenliğinin anlaşmaya uygun bir şekilde sağlanması için Kolombiya hükümetine çağrıda bulundu.

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