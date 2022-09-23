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Kolon kanseri ile savaşır, bağışıklığı güçlendirir, güçlü bir antioksidan...

23.09.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolon kanseri ile savaşır, bağışıklığı güçlendirir, güçlü bir antioksidan... Bu birbirinden önemli özellikleri barındıran besin yeşil biberin faydaları saymakla bitmiyor. Severek tüketilen yeşil biber, sağladığı faydalarla sağlığınıza sağlık katıyor. Uzmanların ısrarla tavsiye ettiği yeşil biber, A ve C vitaminleri, potasyum, folik asit ve lif kaynaklarıdır.

Kolon kanseri ile savaşır, bağışıklığı güçlendirir, güçlü bir antioksidan...

Ülkemiz de ve dünyada son derece yoğun olarak tüketilen, salatadan yemeğe birçok farklı yerde kullanılan yeşil biberin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle beslenmesine dikkat eden vatandaşlar tarafından yeşil biberin faydaları nelerdir ve hangi hastalığa iyi gelir soruları yoğun olarak araştırılıyor.

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Biberin kalorisi ve besin değeri de formda kalmak için büyük önem arz ediyor. Peki, yeşil biberin cilde faydaları nelerdir? Diyetisyen Burak Çetiner konu hakkında bilgiler verdi.

YEŞİL BİBERİN FAYDALARI

Biberlerin onlar için çok şeyleri var. Kalorileri düşüktür ve iyi beslenirler. Tüm çeşitler mükemmel A ve C vitaminleri, potasyum, folik asit ve lif kaynaklarıdır. Ayrıca, baharatlı olanlar mülayim yiyecekleri canlandırdı ve daha tatmin edici hale getirdi.

Biberler her boyutta ve renkte gelir. Biraz acı olan genelde sivridir, diğerleri ise tatlı. Onları taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya konserve halinde marketlerden ya da bakkallardan alabilirsiniz.

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Bakkalda veya manavda-yeşil, turuncu, sarı ve kırmızı-biber gördüğünüzde kararsız kalabilirsiniz. Kırmızı biberler en yüksek besin değerine sahiptir, çünkü en uzun süre asmadaydılar.

Yeşil biber, sarı, turuncu ve daha sonra kırmızıya dönüşme şansına sahip olmadan önce hasat edilir. Yeşil dolmalık biberlere kıyasla, kırmızı biberlerde yaklaşık 11 kat daha fazla beta-karoten ve 1.5 kat daha fazla C vitamini bulunur.

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN

Antioksidan özelliklerinden sorumlu olan A, B, B6, B9 ve C vitaminleri ile donatılmıştır. Antioksidanlar vücutta önemli roller oynayan bir grup vitamindir. Vücuda tehdit eden serbest radikallerle mücadelede yardımcı olurlar ve böylece genel sağlığı korurlar.

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KOLON KANSERİ İLE SAVAŞIR

Biberler, kalın bağırsaklarda anormal hücre büyümesini engelleyen A, C ve B9 vitaminleri ile donatılmıştır. Antioksidanlar vücuttaki kanserojenlerle savaşır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Bahsedilen yeşil biber, bağışıklık sistemimizi artıran çok sayıda vitamin ile donatılmıştır. Patojenlerin vücuda girmesine karşı savaşan ve önleyen beyaz kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur.


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Anahtar Kelimeler:
kolon kanseri biber
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