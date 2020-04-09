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Koltuk altı tüylerini azaltmak için doğal karışımlar! Limon, bal, zencefil...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Vücudumuzun birçok yerinde istenmeyen tüyler bulunuyor. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte deniz sezonunun açılması herkesi istenmeyen tüylerden kurtulmanın yollarını aramaya itiyor. Kolsuz kıyafetler giyildiğinde fazlasıyla dikkat çeken koltuk altı tüylerini evdeki malzemelerle yok edebilir ve daha geç uzamasını sağlayarak yoğunluğunu azaltabilirsiniz.

Koltuk altı tüylerini azaltmak için doğal karışımlar! Limon, bal, zencefil...

Vücuttaki istenmeyen tüyleri yok edebilmek için ağda gibi geleneksel yöntemlerin yanı sıra lazer epilasyon, jilet ve evde kullanılan epilatörler olmak üzere çeşitli uygulamalar bulunuyor. Ağda veya jilet yaparak koltuk altındaki tüylerden kurtulmak mümkün. Ancak bu işlemlerin her biri hem zaman alıcı hem de can yakıcı olmasıyla biliniyor. Güzellik merkezlerindeki lazer epilasyon da oldukça masraflı olduğu için pek çok kişi tüyleri evdeki basit ve bütçe dostu yöntemlerle azaltmanın çarelerini arıyor. Zerdeçal ve süt gibi mutfağınızda bulunan düşük maliyetli temel içerikler ile koltuk altı tüylerini azaltabilirsiniz.

KOLTUK ALTI TÜYLERİNİ AZALTMAK İÇİN YÖNTEMLER

Koltuk altındaki tüylere karşı isterseniz ev yapımı ağda ile tüylerin seyrekleşerek daha geç uzamasını sağlayabilir, isterseniz de zerdeçallı karışımlar yaparak azalmasını sağlayabilirsiniz.

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LİMON VE ŞEKERLE EV YAPIMI AĞDA

Kadınların koltuk altı başta olmak üzere istenmeyen tüylerden kurtulmak için yüzyıllardan beri başvurduğu yöntemlerin başında ağda gelir. Ağda ile tüylerin alınması her ne kadar acı verici bir işlem olsa da tüylerin azalmasına ve daha geç sürede çıkmasına yardımcı olduğu da bir gerçektir. Evde doğal ağda yapabilmek için gerekli malzemeler ise şöyle;

Yarım limonun suyu
1 su bardağı şeker

Ağda yapımına başlamak için ilk önce bir limonun yarısını sıkın. Kasede 1 su bardağı şeker ile limon suyunu iyice karıştırın. Karışımı tencereye aktararak orta ateşte kaynatın ve kaynayınca ocağın ateşini kapatın. Bal renginde bir macun kıvamı elde edilene kadar karıştırmaya devam edin. Karışım macun haline büründüğünde ağdanız hazırlanmış olur. Ev yapımı limonlu ağdanın uygulanışı ise şöyle;

Ağda yapmadan önce koltuk altınızı sabunla yıkayarak temizleyin. Suyla duruladıktan sonra ağdanın yapışabilmesi için iyice kurulayın.
Ağdayı sürmeden önce dilerseniz koltuk altınıza bebek pudrası sürebilirsiniz. Böylece ağdanın fazla yapışmasını önleyebilirsiniz.
Limonlu ağdayı spatula yardımıyla ince bir tabaka olacak şekilde koltuk altınıza sürün.
Koltuk altına ağda yapışıp kuruyarak kalıp haline gelince tüylerin çıktığı yönün tam tersi yöne doğru ağdayı çekin.

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ZERDEÇALLI KARIŞIM

Zerdeçal tüylerin azaltılmasında en çok kullanılan doğal içeriklerin başında gelir. Koltuk altı başta olmak üzere vücudun diğer bölgelerindeki istenmeyen tüylerin azaltılmasında da etkilidir. Koltuk altına sürmek için 1 çay kaşığı zerdeçal ile bir miktar su yeterlidir. Zerdeçallı karışımın hazırlanışı ise şöyle;

Öncelikle bu karışımın sürüleceği koltuk altını istenmeyen tüylerden arındırın. Daha sonra suyla hazırlanan zerdeçallı kremi koltuk altına sürün.
20 dakika bekledikten sonra koltuk altınızı suyla durulayın.

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