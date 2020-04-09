Koltuk altı tüylerini azaltmak için doğal karışımlar! Limon, bal, zencefil...

Vücuttaki istenmeyen tüyleri yok edebilmek için ağda gibi geleneksel yöntemlerin yanı sıra lazer epilasyon, jilet ve evde kullanılan epilatörler olmak üzere çeşitli uygulamalar bulunuyor. Ağda veya jilet yaparak koltuk altındaki tüylerden kurtulmak mümkün. Ancak bu işlemlerin her biri hem zaman alıcı hem de can yakıcı olmasıyla biliniyor. Güzellik merkezlerindeki lazer epilasyon da oldukça masraflı olduğu için pek çok kişi tüyleri evdeki basit ve bütçe dostu yöntemlerle azaltmanın çarelerini arıyor. Zerdeçal ve süt gibi mutfağınızda bulunan düşük maliyetli temel içerikler ile koltuk altı tüylerini azaltabilirsiniz.

KOLTUK ALTI TÜYLERİNİ AZALTMAK İÇİN YÖNTEMLER

Koltuk altındaki tüylere karşı isterseniz ev yapımı ağda ile tüylerin seyrekleşerek daha geç uzamasını sağlayabilir, isterseniz de zerdeçallı karışımlar yaparak azalmasını sağlayabilirsiniz.

LİMON VE ŞEKERLE EV YAPIMI AĞDA

Kadınların koltuk altı başta olmak üzere istenmeyen tüylerden kurtulmak için yüzyıllardan beri başvurduğu yöntemlerin başında ağda gelir. Ağda ile tüylerin alınması her ne kadar acı verici bir işlem olsa da tüylerin azalmasına ve daha geç sürede çıkmasına yardımcı olduğu da bir gerçektir. Evde doğal ağda yapabilmek için gerekli malzemeler ise şöyle;