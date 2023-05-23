Koltuk altlarını yıllardır tıraş etmediği için eleştiri alıyor! "Saç bakım rutini yapıyorum"

TikTok'ta The Unibrow Girl adıyla anılan sosyal medya kullanıcısı, kendisini ve 'koltuk altı saç bakımını' gösterdiği görüntüleri yayınladı. 350 binden fazla izlenen videoya ilk önce koltuk altı kıllarını ıslatmak için bir sulama kabı kullanarak başlıyor. Daha sonra koltuk altlarına sabun sürerek onları durulayıp kuruluyor. Buraya kadar günlük temizleme rutini halinde ilerleyen video saç bakım rutiniyle devam ediyor.

TikToker koltuk altı kıllarına deodorant uygulamadan ve tüyleri yumuşatmak için bir saç fırçası kullanmadan önce saç kurutma makinesi kullanarak fönle kurutuyor.

Genç kadın güzel kokmak için stick uyguluyor ve pahalı parfümler sıkarak koltuk altı saç bakımını bitiriyor.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarından bazıları bu doğal süreci desteklese de birçoğu eleştiren yorumlarda bulundu. Takipçileri "Bu çok utanç verici, cidden.", “Nasıl kaşınmaz?”, "Neden ona bir saçmış gibi davranıyor?" yorumlarını yaptı.



