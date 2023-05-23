KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Koltuk altlarını yıllardır tıraş etmediği için eleştiri alıyor! "Saç bakım rutini yapıyorum"

Koltuk altlarını yıllardır tıraş etmediği için eleştiri alıyor! "Saç bakım rutini yapıyorum"

23.05.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudunda çıkan tüyleri almayı bırakan birçok kişi bulunuyor. Vücudundaki tüyleri tıraş etmeye karşı çıkan kişiler sosyal medyada eleştirilerin hedefi olabiliyor. TikTok'ta koltuk altı kıllarını yıllardır almadığını paylaşan bir kadın tüyleri için "saç bakım rutini" olarak tanımladığı bakım yollarını gösterdi.

Koltuk altlarını yıllardır tıraş etmediği için eleştiri alıyor! "Saç bakım rutini yapıyorum"

TikTok'ta The Unibrow Girl adıyla anılan sosyal medya kullanıcısı, kendisini ve 'koltuk altı saç bakımını' gösterdiği görüntüleri yayınladı. 350 binden fazla izlenen videoya ilk önce koltuk altı kıllarını ıslatmak için bir sulama kabı kullanarak başlıyor. Daha sonra koltuk altlarına sabun sürerek onları durulayıp kuruluyor. Buraya kadar günlük temizleme rutini halinde ilerleyen video saç bakım rutiniyle devam ediyor.

Ekran görüntüsü 2023-05-23 105828

TikToker koltuk altı kıllarına deodorant uygulamadan ve tüyleri yumuşatmak için bir saç fırçası kullanmadan önce saç kurutma makinesi kullanarak fönle kurutuyor.

Ekran görüntüsü 2023-05-23 105905

Ekran görüntüsü 2023-05-23 105926

Genç kadın güzel kokmak için stick uyguluyor ve pahalı parfümler sıkarak koltuk altı saç bakımını bitiriyor.

Ekran görüntüsü 2023-05-23 105945

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarından bazıları bu doğal süreci desteklese de birçoğu eleştiren yorumlarda bulundu. Takipçileri "Bu çok utanç verici, cidden.", “Nasıl kaşınmaz?”, "Neden ona bir saçmış gibi davranıyor?" yorumlarını yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zımpara gibi sertleşen havluları yumuşacık yapan doğal çözümZımpara gibi sertleşen havluları yumuşacık yapan doğal çözüm
Derz arası kirlerini bembeyaz yapan doğal karışımDerz arası kirlerini bembeyaz yapan doğal karışım
Mutlu çiftlerin yapmaktan zevk aldığı 8 şey! En az 3 tanesini...Mutlu çiftlerin yapmaktan zevk aldığı 8 şey! En az 3 tanesini...
Anahtar Kelimeler:
tiktok saç bakımı koltuk altı kararması eleştiri kadın tıraş eo

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'dan ikinci tur açıklaması! Oyunu vereceği adayı da açıkladı

Cem Yılmaz'dan ikinci tur açıklaması! Oyunu vereceği adayı da açıkladı

Süper minisiyle Fransa sokaklarında poz verdi

Süper minisiyle Fransa sokaklarında poz verdi

Derz arası kirlerini bembeyaz yapan doğal karışım

Derz arası kirlerini bembeyaz yapan doğal karışım

Estetiğin gücüyle bambaşka biri oldu! "O kadar çirkindim ki..."

Estetiğin gücüyle bambaşka biri oldu! "O kadar çirkindim ki..."

İlişki uzmanı ayrılığı gösteren 5 davranışı açıkladı

İlişki uzmanı ayrılığı gösteren 5 davranışı açıkladı

Yaşlanmayı önleyen şaşırtıcı güzellik sırrı! "Yüzümü asla..."

Yaşlanmayı önleyen şaşırtıcı güzellik sırrı! "Yüzümü asla..."

İlginizi Çekebilir

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

“Yılın Öğretmeni” seçilmişti! 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi

“Yılın Öğretmeni” seçilmişti! 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.