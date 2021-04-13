'Koltuk krizi': AB Konseyi Başkanı Michel, 'yetkilerini Avrupa Komisyonu'yla paylaşmak istemiyor'

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara'daki protokol krizinin ardından, Pazartesi akşamı ilk kez bir araya geldi. Belçika medyasına konuşan Brüksel'deki kaynaklara göre von der Leyen masaya, yurtdışındaki temaslarda Charles Michel ile eşit muamele görmesini sağlamak için 5 maddelik bir öneri paketi koydu.

Ursula von der Leyen, AB yönetiminin yetkilerini belirleyen Avrupa Anlaşması değiştirilmeden de, Konsey ve Komisyon'un eşit yetki ile temsil edilebileceğini savunuyor. Ancak Michel ve ekibi, oturma düzeni dışında yetki paylaşımına sıcak bakmıyor.

Belçika'da yayımlanan Nieuwsblad gazetesine göre, komisyon, von der Leyen'in önerisine karşı çıkıyor. Yaşanalardan dolayı üzgün olduğunu belirten Michel, Avrupa Parlamentosu'nda bu üzüntüsünü ve "derin pişmanlığını" dile getirecek. Ancak Michel'in, Konsey'in yetkilerini Komisyon'la paylaşmaya razı olmayacağı vurgulanıyor.

Michel'in, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşme sırasında yaşanan "koltuk krizinin", Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından "daha fazla güç elde etmek için kullanıldığı" endişesini taşıdığı belirtiliyor.