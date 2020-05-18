Koltuk temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte koltuk temizliğini kolaylaştıran o mucize...

Koltuklar sürekli kullanılan eşyalar oldukları için sık sık temizlenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Çoğu zaman bu koltuk temizliği aksatılıyor. Dolayısıyla kolayca altından kalkabileceğimiz iş, zamanla daha çok kirlenmesi ile zorlu hale geliyor. Yüzey temizliğinin yanı sıra diplerinde biriken toz ve kirler, koltuğu daha hijyenik hale getirirken bize büyük engel oluşturuyor.
Koltuk temizliğine başlamadan önce bilindik yöntemleri denemeye çalışmayın. Her temizlik şekli, tüm oturma grupları için geçerli değildir. Dolayısıyla temizlik yapmadan önce kullandığınız koltuğun kumaşına göre bir yol seçmelisiniz. Aksi takdirde yapacağınız işlem kumaşı eskitip zarar verebilir. Koltuğunuza üretici tarafından bir kod atanmıştır. Bu kod çerçevesinde temizlik yapmanız, eşyanızın daha uzun süre kullanılması için hayati öneme sahiptir. Kodlar ise şu şekilde;
Temizliğe başlamadan önce mutlaka koltuk üretim kodunu inceleyin. Bakmadığınızda istenmeyen bir durum ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
Koltuk temizliğinde işlem sırasını takip ederseniz doğru bir seçim yapmış olursunuz. Öncelikle kaba temizlik yaparak görünen yerlerdeki büyük kirlerden elektrik süpürgesi yardımı ile kolayca kurtulabiliriz. Bunun için süpürgemizi aldığımızda koltuklarda kullanmamız için verilen başlığı takmamız yeterli, gerisini makinenin maharetine bırakın.
Koltuklarımızın üzerinde zamanla birçok sebepten lekeler oluşabiliyor. Orada öylece duran ve bizi sürekli rahatsız eden lekelerden kurtulmak için karbonatın gücüne başvurabiliriz. Karbonat bilindiği üzere temizlik malzemesi olarak kullanıldığında son derece etkili bir silaha dönüşüyor.
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