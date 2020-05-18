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Koltuk temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte koltuk temizliğini kolaylaştıran o mucize...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir ev asla koltuksuz düşünülemez. Eve ilk girdiğimizde kendimizi koltuğa atar, tüm günün yorgunluğunu ve stresini arkamızda bırakmaya çalışırız. Ama zamanla her eşya gibi koltuklarımız da kirlenir ve temizliğe ihtiyaç duyar. Koltuk temizliği hakkında birbirinden farklı pek çok yol ve yöntem var. Bu kadar bilginin içerisinde koltuğumuza en uygun olanı seçmek zorlaşıyor.

Koltuk temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte koltuk temizliğini kolaylaştıran o mucize...

Koltuklar sürekli kullanılan eşyalar oldukları için sık sık temizlenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Çoğu zaman bu koltuk temizliği aksatılıyor. Dolayısıyla kolayca altından kalkabileceğimiz iş, zamanla daha çok kirlenmesi ile zorlu hale geliyor. Yüzey temizliğinin yanı sıra diplerinde biriken toz ve kirler, koltuğu daha hijyenik hale getirirken bize büyük engel oluşturuyor.

KOLTUĞUNUZUN KUMAŞINA GÖRE TEMİZLİK YAPIN

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Koltuk temizliğine başlamadan önce bilindik yöntemleri denemeye çalışmayın. Her temizlik şekli, tüm oturma grupları için geçerli değildir. Dolayısıyla temizlik yapmadan önce kullandığınız koltuğun kumaşına göre bir yol seçmelisiniz. Aksi takdirde yapacağınız işlem kumaşı eskitip zarar verebilir. Koltuğunuza üretici tarafından bir kod atanmıştır. Bu kod çerçevesinde temizlik yapmanız, eşyanızın daha uzun süre kullanılması için hayati öneme sahiptir. Kodlar ise şu şekilde;

  • W: Koltuk temizliğinde su ve su bazlı ürün haricinde herhangi bir materyal kullanmayın.
  • S: Yalnızca solvent bazlı temizleyici kullanabilirsiniz anlamına gelir. Dolayısıyla koltuk temizliği için bu ürün dışında bir malzeme kullanılmamalıdır.
  • WS: Hem su ile hem de solvent bazlı temizlik ürünleri ile koltuğunuzu hijyenik hale getirebilirsiniz anlamındaki bu kod, oturma grubunun daha iyi temizlenmesi için önerilen yolları kullanabilmeyi sağlıyor.
  • X: Yalnızca elektrik süpürgesi ile temizlik yapılması gereken koltuk türüdür. Bunun dışında herhangi su veya solvent bazlı ürün kullanılmamalıdır.

Temizliğe başlamadan önce mutlaka koltuk üretim kodunu inceleyin. Bakmadığınızda istenmeyen bir durum ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

TEMİZLİĞİN KABASINI SÜPÜRGE İLE YAPIN

Koltuk temizliğinde işlem sırasını takip ederseniz doğru bir seçim yapmış olursunuz. Öncelikle kaba temizlik yaparak görünen yerlerdeki büyük kirlerden elektrik süpürgesi yardımı ile kolayca kurtulabiliriz. Bunun için süpürgemizi aldığımızda koltuklarda kullanmamız için verilen başlığı takmamız yeterli, gerisini makinenin maharetine bırakın.

LEKELER İÇİN KARBONAT KULLANABİLİRSİNİZ

Koltuklarımızın üzerinde zamanla birçok sebepten lekeler oluşabiliyor. Orada öylece duran ve bizi sürekli rahatsız eden lekelerden kurtulmak için karbonatın gücüne başvurabiliriz. Karbonat bilindiği üzere temizlik malzemesi olarak kullanıldığında son derece etkili bir silaha dönüşüyor.

  • Lekenin üzerine karbonatı serpiştirin.
  • Kısa süre bekledikten sonra nemli bez ile hafifçe silin.
  • Kesinlikle koltuk yüzeyine zarar verecek sert uygulamalardan kaçınmalıyız. Aksi halde kumaşa zarar vererek zayıflamasına, daha çabuk bir şekilde eskimesine yol açabiliriz.
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