HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kolu parçalanıp, hayatını kaybetmişti! Sürat teknesiyle ölümde 9 yıl ceza isteniyor

Kolu parçalanıp, hayatını kaybetmişti! Sürat teknesiyle ölümde 9 yıl ceza isteniyor

05.10.2023 11:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de sürat teknesi ile çarptığı Elvan Fırat Taşdöğen'in (46) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ender Küçük'ün (52), uzman bilirkişi raporuna göre de yüzde 75 asli kusurlu olduğu dosyaya girdi. Rapor sonrası savcı, Küçük'ün cezasını artırıp, suçun vasfını değiştirerek, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada Küçük'ün meydana gelen sonucu öngörmesine rağmen, teknesini yasak olan bölgede sürdüğü vurgulandı.

Kolu parçalanıp, hayatını kaybetmişti! Sürat teknesiyle ölümde 9 yıl ceza isteniyor

Ankara'dan tatil için Balıkesir'in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi'ndeki yazlık evine gelen Elvan Fırat Taşdöğen, 7 Ağustos 2021'de Çuğra Sahili'nde denize girdi. Bu sırada Ender Küçük, iddiaya göre; sürat teknesiyle yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın ve hızla hareket etti. Küçük'ün kullandığı tekne, 50 metre mesafede yüzen Taşdöğen'e çarptı. Kolu parçalanıp, hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk annesi Taşdöğen, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan eski kulüp başkanı ve müteahhit Küçük, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İtiraz sonrası 2'nci kez gözaltına alınıp, tutuklanan Küçük, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ İLE DAVA AÇILDI

Ender Küçük hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Küçük, mahkemedeki ifadesinde olayın kaza sonucu meydana geldiğini söyledi. Mahkeme kararı ile ayrıca olayın yaşandığı denizde, keşif yapıldı. Keşfe; Küçük, kaza sırasında teknede olan kızı ile sahildeki görgü tanıkları katıldı. Keşfin ardından bir kez daha tanıkların ifadelerine başvuruldu.

1

Ender Küçük

SANIK YÜZDE 75 ASLİ KUSURLU

Mahkemece yapılan keşif ile daha önce 2 farklı adli bilirkişiden alınan raporun da dosyaya girdiği davanın bir önceki duruşmasında, kanun ve yönetmelikler uyarınca sürat teknesinin kıyı şeridinde rölantide çalışması, kıyıdan da 200 metre açıkta seyretmesi gerektiği ancak olayın 50 metre mesafede yaşandığı, bu nedenle Ender Küçük'ün yüzde 75 asli kusurlu olduğuna dikkat çekildi. Elvan Fırat Taşdöğen'in ise emniyet şeridinin dışında yüzdüğü belirtilerek, yüzde 25 kusurlu olduğu vurgulandı. Taraf avukatları, kusur oranları, verilecek ceza ve tazminat miktarını etkileyeceği gerekçesiyle adli bilirkişi raporlarına itiraz edip, uzman bilirkişi raporu istenmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) uzman bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

2

UZMAN BİLİRKİŞİ DE AYNI RAPORU VERDİ

Davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Küçük, Elvan Fırat Taşdöğen'in yakınları vet taraf avukatları katıldı. İTÜ'den gelen ve Ender Küçük'ün yüzde 75 asli kusurlu olduğu belirtilen uzman bilirkişi raporunun da dosyaya girdiği duruşmada, sanık avukatının uzman bilirkişi raporuna itirazı reddedilirken, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

3

TAŞDÖĞEN'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU VURGULANDI

Mütalaada, Elvan Fırat Taşdöğen'in denizin içerisinde bulunduğu yerin derinlik anlamında pek çok insan tarafından kullanılabileceği, sanık Ender Küçük'ün bunu dikkate almayarak, meydana gelen sonucu öngörmesine rağmen, teknesini yasak olan bölgede şamandıralara paralel şekilde sürdüğü ve Taşdöğen'in ölümüne neden olduğu vurgulandı. Savcı, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Küçük'ün cezasını artırıp, suçun vasfını değiştirerek, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

4

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan Küçük, kendisine yöneltilen suçlamayı reddederek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Şamandıralara paralel şekilde gitmedim" dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı yazılı savunma için ek süre vererek, duruşmayı aralık ayına erteledi.

Polis memuru, ailesini katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı Polis memuru, ailesini katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemimizi zırh gibi koruyor! Canan Karatay uyardıBağışıklık sistemimizi zırh gibi koruyor! Canan Karatay uyardı
Kilometrelerce ters yönde ilerlediKilometrelerce ters yönde ilerledi
Kamyonunu satmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Tam 600 bin lira...Kamyonunu satmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Tam 600 bin lira...
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Sürat teknesi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.