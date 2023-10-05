Kolu parçalanıp, hayatını kaybetmişti! Sürat teknesiyle ölümde 9 yıl ceza isteniyor

Ankara'dan tatil için Balıkesir'in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi'ndeki yazlık evine gelen Elvan Fırat Taşdöğen, 7 Ağustos 2021'de Çuğra Sahili'nde denize girdi. Bu sırada Ender Küçük, iddiaya göre; sürat teknesiyle yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın ve hızla hareket etti. Küçük'ün kullandığı tekne, 50 metre mesafede yüzen Taşdöğen'e çarptı. Kolu parçalanıp, hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk annesi Taşdöğen, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan eski kulüp başkanı ve müteahhit Küçük, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İtiraz sonrası 2'nci kez gözaltına alınıp, tutuklanan Küçük, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ İLE DAVA AÇILDI

Ender Küçük hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Küçük, mahkemedeki ifadesinde olayın kaza sonucu meydana geldiğini söyledi. Mahkeme kararı ile ayrıca olayın yaşandığı denizde, keşif yapıldı. Keşfe; Küçük, kaza sırasında teknede olan kızı ile sahildeki görgü tanıkları katıldı. Keşfin ardından bir kez daha tanıkların ifadelerine başvuruldu.

Ender Küçük

SANIK YÜZDE 75 ASLİ KUSURLU

Mahkemece yapılan keşif ile daha önce 2 farklı adli bilirkişiden alınan raporun da dosyaya girdiği davanın bir önceki duruşmasında, kanun ve yönetmelikler uyarınca sürat teknesinin kıyı şeridinde rölantide çalışması, kıyıdan da 200 metre açıkta seyretmesi gerektiği ancak olayın 50 metre mesafede yaşandığı, bu nedenle Ender Küçük'ün yüzde 75 asli kusurlu olduğuna dikkat çekildi. Elvan Fırat Taşdöğen'in ise emniyet şeridinin dışında yüzdüğü belirtilerek, yüzde 25 kusurlu olduğu vurgulandı. Taraf avukatları, kusur oranları, verilecek ceza ve tazminat miktarını etkileyeceği gerekçesiyle adli bilirkişi raporlarına itiraz edip, uzman bilirkişi raporu istenmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) uzman bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

UZMAN BİLİRKİŞİ DE AYNI RAPORU VERDİ

Davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Küçük, Elvan Fırat Taşdöğen'in yakınları vet taraf avukatları katıldı. İTÜ'den gelen ve Ender Küçük'ün yüzde 75 asli kusurlu olduğu belirtilen uzman bilirkişi raporunun da dosyaya girdiği duruşmada, sanık avukatının uzman bilirkişi raporuna itirazı reddedilirken, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

TAŞDÖĞEN'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU VURGULANDI

Mütalaada, Elvan Fırat Taşdöğen'in denizin içerisinde bulunduğu yerin derinlik anlamında pek çok insan tarafından kullanılabileceği, sanık Ender Küçük'ün bunu dikkate almayarak, meydana gelen sonucu öngörmesine rağmen, teknesini yasak olan bölgede şamandıralara paralel şekilde sürdüğü ve Taşdöğen'in ölümüne neden olduğu vurgulandı. Savcı, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Küçük'ün cezasını artırıp, suçun vasfını değiştirerek, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan Küçük, kendisine yöneltilen suçlamayı reddederek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Şamandıralara paralel şekilde gitmedim" dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı yazılı savunma için ek süre vererek, duruşmayı aralık ayına erteledi.

(DHA)

