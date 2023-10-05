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Polis memuru, ailesinden 4 kişiyi katletmişti! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı: 'Tek geleceğini düşünüyordum ama...'

05.10.2023 10:45 | Son Güncelleme:
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Bursa'da polis memuru Adem Ergüner (29), annesi Bedriye (67), ağabeyleri Mehmet (40) ve Remzi (45) ile yengesi Fatma Ergüner'i (39) tabancayla vurarak öldürdü. Hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Ergüner, ilk kez ifade verdi. Amacının ailesinden kimseyi öldürmek olmadığını söyleyen Ergüner, ev yapması için para verdiği ağabeyi Mehmet Ergüner'in sözünde durmayıp, kendisine küfür ettiğini belirtti. Ergüner olay günü yaşananları da detaylı bir şekilde anlattı.

Polis memuru, ailesinden 4 kişiyi katletmişti! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı: 'Tek geleceğini düşünüyordum ama...'

Kan donduran olay, ocak ayında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkisinde meydana geldi. Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak çalışan Adem Ergüner, iddiaya göre; Bingöl'de görev yaptığı sırada, 175 bin liraya sattığı aracının parasını, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner'e vererek kendisine ev yapmasını istedi. Daha sonra evin yapılmadığını gören polis memuru, ağabeyinden parayı geri istedi. Paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Adem Ergüner, izin alıp, eşi ve çocuğu ile eski görev yeri Eskişehir'e gitti. Burada ailesini AVM'de bırakan Ergüner, Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldi. Ergüner, aralarında husumet bulunan ağabeyi Ergüner'e telefon açıp, konuşmak istediğini söyledi. Mehmet Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner ile buluşma noktasına gitti. Adem Ergüner, burada yanındaki tabancasını çekip, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Adem Ergüner, tutuklandı.

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'YAŞADIĞIM TRAVMALAR, BU SONUCA NEDEN OLDU'

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'üstsoy veya altsoydan birini, eşi veya kardeşi öldürme' ve 'tehdit' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Adem Ergüner'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ergüner, maktullerin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

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İlk kez ifade veren tutuklu sanık Ergüner, çocukluğundan bu yana yaşadığı travmaların, bu sonuca neden olduğunu söyledi. Birkaç yıl önce ağabeyi Mehmet Ergüner ile ev yapması karşılığında anlaştıklarını belirten Ergüner, "Mehmet'e 175 bin lirayı peşin verdim. Diğer yarısını da sonra verecektim. Bana evi, 1 yılda teslim edeceğini söyledi. Tayin vaktim yaklaşınca evi sordum ama yapmayacağını söyledi. Ben de haklı olarak paramı geri istedim. Onu da vermeyeceğini söyleyerek, bana küfürler savurdu" dedi.

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'AĞABEYİMİN TEK GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM'

Yarıyıl tatilinde eşinin ailesini ziyaret etmek için Eskişehir'e geldiklerini söyleyen Ergüner, parasını almak için de Bursa'ya gitmeye karar verdiğini anlattı. Ergüner, şunları söyledi:

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"Remzi ağabeyimi arayıp, büyük olarak yanımızda bulunmasını istedim. 'Beni ilgilendirmez' dedi. Mehmet Ergüner'e, 'Bağ evinde buluşalım' diye sesli mesaj attım. Tek geleceğini düşünüyordum ama 3 araçla geldiklerini gördüm. Arabalar yaklaşınca tedirgin olup, havaya tek el ateş edip, durmalarını istedim. En arkada duran Mehmet Ergüner'in arabası üzerime gelmeye devam edince, araca doğru rastgele ateş ettim. Sonrasında arabadan çıkıp, beni durdurmaya çalışan Remzi Ergüner ile boğuşurken ona da ateş ettim. Daha sonra kendimi kaybettim, hiçbir şey hatırlamıyorum. Amacım; kimseyi öldürmek değildi. Vicdan azabı çekiyorum."

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Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(DHA)

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cinayet polis Bursa

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