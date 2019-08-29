Kolunu kaybeden genç kız protez kol hayali kuruyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde 5 yıl önce elektrik akımına kapılarak sol kolunu kaybeden Reyhan Dayan, yarım kalan eğitimini tamamlayabilmek için protez kol hayali kuruyor.

Dayan, 5 yıl önce evlerinin damındaki yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu dirsekten itibaren sol kolu ile sol ayağındaki 4 parmağını kaybetti.

Uzun süre tedavi gören 19 yaşındaki Dayan, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle eğitimini de 8'inci sınıftan itibaren yarıda bıraktı.

Dayan'ın hayali, biyonik protez kola kavuşarak eğitimi tamamlamak.

Dayan yaptığı açıklamada, evde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapıldığını söyledi.

Yaşadığı olayda sol kolunu dirsekten itibaren kaybettiğini ifade eden Dayan, bu süreçte eğitimini sürdüremediğini belirtti.

Dayan, biyonik protez kola kavuşmak için yetkililerden destek beklediğini aktardı.

Anne Sosın Dayan ise kızının arkadaşları gibi okula gitmek istediğini anlattı.

Eşinin işsiz olduğunu dile getiren Dayan, kızının protez kol hayalinin gerçekleşmesi için yardım talep etti.

