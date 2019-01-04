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Komandolar Hakurk bölgesinde operasyonda

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 17:59 | Son Güncelleme

Türk komandoları, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonlarda bölücü terör örgütüne ait tanksavar silahının da bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonlarında bölücü terör örgütüne ait aralarında tanksavar silahının da bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, komandolar Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyon kapsamında arazi aramalarında teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Bulunan malzemeler arasında üç AT-4 tanksavar silahı, RPG-7 roketatar silahı ile silaha ait 11 anti-tank mühimmatı, 10 sevk fişeği ve 200 biksi tüfeği mühimmatı da yer aldı.

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Komando operasyon

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