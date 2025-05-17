Kombin tercihlerine göre bu yaz nereye tatile gitmelisin?

Bu yaz nereye tatile gittiğini stilinle öğren!

1/8 İlk soru ile başlayalım... Yazın genelde neresi için kombin yaparsın? Akşam şık bir yemek için. Gün batımında huzurlu bir yürüyüş için... Beach partilerinin tozunu attırmak için! Ben yüzmesem bile bikini-mayo kombini yapmaya bayılırım!

2/8 Yazları giymekten vazgeçemediğin ayakkabı tarzını sorsak? Topuklu terlikler kombinimin her zaman tamamlayıcısı olur... Parmak arası sandaletimi giyer, keyfime bakarım. Tek bir cevap veremem, tatilde gittiğim yere göre her şeyi giyerim! Ben spor ayakkabıdan devam ya...

3/8 Yazın yaptığın kombinlerden tarzına en yakın olanı seç bakalım!

4/8 Plajda seni gördük diyelim. Hangi aksesuarın mutlaka üstünde olur? Oversize şapka ve güneş gözlüğü Renkli pareo ve deniz kabuğu kolyem Kocaman küpeler ve kolyeler Bandanam ve bel aksesuarım

5/8 Tarzını çok sevdik.... Bu muhteşem tarzınla nasıl bir yerde tatil yapmak isterdin? 5 yıldızlı ultra lüks bir otel olsun, hiçbir şeye elimi sürmeyeyim. Doğa ile iç içe huzurlu bir ev olsun. Enerjik bir tatil köyünde gündüz plajda akşam partilerde takılayım! Kimsenin beni göremeyeceği sessiz sakin bir yeri tercih ederdim.

6/8 Yazın renk kombinasyonların genelde nasıl olur? Pudra ve açık mavi Turuncu ve kiremit Neon pembe ve turkuaz Mercan ve lavanta

7/8 Bu yaz sana eşlik etmesini isteyeceğin çanta hangisi olsun?