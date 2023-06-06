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KOMEK YAZ OKULU KAYIT VE BAŞVURU EKRANI 2023: Genç KOMEK yaz okulu nasıl kayıt olunur, başvurular başladı mı, şartları neler?

06.06.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOMEK yaz okulu kayıtları ile ilgili araştırmalar Konya Büyükşehir Belediyesi'nden 6 Haziran 2023 Salı günün için yapılan açıklama sonrası hız kazandı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Genç KOMEK yaz okuluna nasıl kayıt olunur? Genç KOMEK yaz okulu kayıtları başladı mı, şartları neler?

KOMEK YAZ OKULU KAYIT VE BAŞVURU EKRANI 2023: Genç KOMEK yaz okulu nasıl kayıt olunur, başvurular başladı mı, şartları neler?

KOMEK yaz okulu kayıt ekranı öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin her sene gerçekleştirdiği Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları 7-14 yaş aralığındaki birçok kişi tarafından ilgi görüyor. İşte, KOMEK yaz okulu kayıtları ile ilgili merak edilenler...

KOMEK YAZ OKULU KAYIITLARI BAŞLADI MI?

Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları 6 Haziran 2023 Salı günü itibarıyla başladı.

KOMEK Yaz Okulu kayıtları için başvuru süreci 19 Haziran tarihinde sona erecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada öğrencilerin nitelikli eğitim almalarını önemsediklerini vurgulayarak, Genç KOMEK'in Yaz Okulu kayıtlarına tüm 7-14 yaş aralığındaki öğrencileri davet etti.

KOMEK YAZ OKULUNA NASIL KAYIT OLUNUR?

KOMEK YAZ OKULU KAYIIT EKRANI

KOMEK YAZ OKULU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın nitelikli eğitim almalarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda Bilgehanelerimiz ve Lise Medeniyet Akademilerimiz gibi birçok eğitim birimimizin yanında Genç KOMEK vasıtasıyla da onların eğitimlerine destek oluyoruz. Öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da Genç KOMEK'in Yaz Okulu kayıtlarına ister uzaktan ister yüz yüze eğitim seçenekleriyle başvuru yapabiliyor. Verimli ve eğlenceli bir yaz geçirmek isteyen 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırmaya davet ediyorum."

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