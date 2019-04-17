Komiser yardımcısı, evine giren yaralı ebabil kuşuna sahip çıktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde komiser yardımcısı Fatih Kenar (24), pencereden evine giren yaralı ebabil kuşunun karnını doyurup, tedavisi için Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İnegöl'de görev yapan komiser yardımcısı Fatih Kenar, mesai sonrası geldiği Yeni Mahalle'deki evinin banyosunda yaralı bir ebabil kuşuyla karşılaştı. Kenar, yakaladığı kuşa su verdi, karnını doyurdu, ardından da İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, ebabil kuşunu alarak Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

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