Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?

Kompozisyon, okullarda öğrencilere sık sık yazdırılan bir düz yazı çeşidi. Fransızca birleştirme veya bir araya getirme anlamına gelen kompozisyon kelimesi, bu metin türünün amacı hakkında bilgi veriyor. Kompozisyon yazarı; cümleleri, paragrafları ve fikirleri bir araya getirmeye çalışır. Sonuç olarak, özellikle çocukların yaratıcı becerilerini besleyen bir metin ortaya çıkmış olur. Peki, kompozisyon nasıl yazılır? Dilerseniz incelemeye başlayalım.

Kompozisyon Nasıl Yazılır?

Kompozisyon yazmak için öncelikle bir konu seçmelisiniz. Anlatmak istediğiniz konu iyi bildiğiniz ya da sevdiğiniz bir konu olmalı. Bu şekilde fikirlerinizi sade ve akıcı bir şekilde anlatma imkânına sahip olursunuz. Kompozisyon, kağıt üzerinde ya da dijital ortamda yazılabilir. Konunuzu belirleyip bir taslak hazırladıktan sonra aşağıdaki adımları takip ederek yazmaya koyulabilirsiniz.

Araştırma

Kompozisyonunuz, çok iyi bildiğiniz bir konu üzerine olsa bile araştırma yapmakta fayda var. Bu şekilde seçtiğiniz konu hakkında yazılanları okursunuz. Bu yazılanlar size yeni bir fikir veya bakış açısı kazandırabilir. Bunun yanı sıra, araştırılan kaynakların güvenilir olmalarına dikkat edilmesi gerekir.

Başlık

Kompozisyonunuzun başlığı ilgi çekici olmalı. Okur üzerinde merak uyandıran ve metnin genelini açıklayan bir başlık kullanmaya çalışın. Unutmayın ki bir kişi öncelikle kompozisyonunuzun başlığını okuyacak.

Giriş

Kompozisyon metinlerinin ilk kısmına giriş bölümü denir. Bazı kaynaklarda serim olarak da geçer. Kompozisyonunuzun giriş bölümünü yazarken ana fikrinizi belirtmeye çalışın. Açıklayıcı bir dil kullanmaya özen gösterin ve karmaşık cümleler kurmaktan kaçının.