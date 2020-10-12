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Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 13:49 | Son Güncelleme

Kompozisyon, genellikle okullarda ödev veya sınav sorusu olarak yazdırılır. Kompozisyon metni yazmak için uyulması gereken belli başlı kurallar bulunuyor. Bu kurallara sadık kalarak başarılı bir kompozisyon metni yazılabilir. Peki, kompozisyon kompozisyon nasıl yazılır, nelere dikkat edilmelidir? Bu yazımızda adım adım kompozisyon yazımına ve diğer merak edilenlere yer verdik.

Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?

İçindekiler

  • Kompozisyon, okullarda öğrencilere sık sık yazdırılan bir düz yazı çeşidi. Fransızca birleştirme veya bir araya getirme anlamına gelen kompozisyon kelimesi, bu metin türünün amacı hakkında bilgi veriyor. Kompozisyon yazarı; cümleleri, paragrafları ve fikirleri bir araya getirmeye çalışır. Sonuç olarak, özellikle çocukların yaratıcı becerilerini besleyen bir metin ortaya çıkmış olur. Peki, kompozisyon nasıl yazılır? Dilerseniz incelemeye başlayalım. Kompozisyon Nasıl Yazılır?
  • Adından da anlaşılacağı gibi sonuç bölümünde kompozisyonun sonucu açıklanır. Bu bölümün bir diğer adı da çözüm olarak bilinir. Burada, gelişme bölümünde anlattığınız fikirlerin analizi yapılabilir. Tıpkı giriş bölümü gibi sonuç bölümünün de kısa tutulması gerekir. Basit cümlelerle genel bir çıkarım yapılmalı ve kompozisyon sonuca ulaştırılmalıdır. İlköğretim İçin Kompozisyon Yazımı
  • Ülkemizde, ilköğretim çağındaki çocuklar için sıklıkla kompozisyon ödevleri verilir. Hal böyle olunca, anne babalar ilköğretim için kompozisyon yazım kurallarını merak eder. Kompozisyon yazım kuralları, okul dönemlerine göre değişmez. Yalnızca öğrencinin sınıfı ilerledikçe, yazdığı kompozisyonun daha başarılı olması beklenir. Özellikle kompozisyon nasıl yazılır 5. sınıf için merak edenler, yazımızda verilen adımları takip ederek meraklarını gidermiş olur. Örnek Kompozisyon
  • Kompozisyon nasıl yazılır örnek verecek olursak; çevre kirliliği hakkındaki bir yazıya, ekolojik dengenin bozulduğundan bahsedilerek başlanabilir. Gelişme bölümünde ise bu sorunun çözümlerinden veya uluslararası çalışmalardan örnekler verilebilir. Ayrıca bu kısımda yazarın kendi düşüncelerini eklemesinde bir sakınca olmaz. Sonuç bölümündeyse bu kısma kadar yazılanlar bir sonuca bağlanır ve kompozisyon tamamlanmış olur. Bu kompozisyon için "çevre kirliliği" ya da "ekolojik kirlilik" gibi bir başlık atılabilir. Kompozisyon Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kompozisyon, okullarda öğrencilere sık sık yazdırılan bir düz yazı çeşidi. Fransızca birleştirme veya bir araya getirme anlamına gelen kompozisyon kelimesi, bu metin türünün amacı hakkında bilgi veriyor. Kompozisyon yazarı; cümleleri, paragrafları ve fikirleri bir araya getirmeye çalışır. Sonuç olarak, özellikle çocukların yaratıcı becerilerini besleyen bir metin ortaya çıkmış olur. Peki, kompozisyon nasıl yazılır? Dilerseniz incelemeye başlayalım.
Kompozisyon Nasıl Yazılır?

Kompozisyon yazmak için öncelikle bir konu seçmelisiniz. Anlatmak istediğiniz konu iyi bildiğiniz ya da sevdiğiniz bir konu olmalı. Bu şekilde fikirlerinizi sade ve akıcı bir şekilde anlatma imkânına sahip olursunuz. Kompozisyon, kağıt üzerinde ya da dijital ortamda yazılabilir. Konunuzu belirleyip bir taslak hazırladıktan sonra aşağıdaki adımları takip ederek yazmaya koyulabilirsiniz.

Araştırma

Kompozisyonunuz, çok iyi bildiğiniz bir konu üzerine olsa bile araştırma yapmakta fayda var. Bu şekilde seçtiğiniz konu hakkında yazılanları okursunuz. Bu yazılanlar size yeni bir fikir veya bakış açısı kazandırabilir. Bunun yanı sıra, araştırılan kaynakların güvenilir olmalarına dikkat edilmesi gerekir.

Başlık

Kompozisyonunuzun başlığı ilgi çekici olmalı. Okur üzerinde merak uyandıran ve metnin genelini açıklayan bir başlık kullanmaya çalışın. Unutmayın ki bir kişi öncelikle kompozisyonunuzun başlığını okuyacak.

Giriş

Kompozisyon metinlerinin ilk kısmına giriş bölümü denir. Bazı kaynaklarda serim olarak da geçer. Kompozisyonunuzun giriş bölümünü yazarken ana fikrinizi belirtmeye çalışın. Açıklayıcı bir dil kullanmaya özen gösterin ve karmaşık cümleler kurmaktan kaçının.

Gelişme

Kompozisyonların gelişme kısmı, ana fikrin açıklandığı bölüm olarak bilinir. Bu bölüme düğüm ismi de verilebilir. Kompozisyonların en uzun kısımları genellikle gelişme bölümü olur. Burada anlattıklarınız, kompozisyonunuzun neden yazıldığını açıklar nitelikte olmalı. Bu bölümde ayrıntılara ve örneklere yer verilebilir.

Sonuç

Adından da anlaşılacağı gibi sonuç bölümünde kompozisyonun sonucu açıklanır. Bu bölümün bir diğer adı da çözüm olarak bilinir. Burada, gelişme bölümünde anlattığınız fikirlerin analizi yapılabilir. Tıpkı giriş bölümü gibi sonuç bölümünün de kısa tutulması gerekir. Basit cümlelerle genel bir çıkarım yapılmalı ve kompozisyon sonuca ulaştırılmalıdır.
İlköğretim İçin Kompozisyon Yazımı

Ülkemizde, ilköğretim çağındaki çocuklar için sıklıkla kompozisyon ödevleri verilir. Hal böyle olunca, anne babalar ilköğretim için kompozisyon yazım kurallarını merak eder. Kompozisyon yazım kuralları, okul dönemlerine göre değişmez. Yalnızca öğrencinin sınıfı ilerledikçe, yazdığı kompozisyonun daha başarılı olması beklenir. Özellikle kompozisyon nasıl yazılır 5. sınıf için merak edenler, yazımızda verilen adımları takip ederek meraklarını gidermiş olur.
Örnek Kompozisyon

Kompozisyon nasıl yazılır örnek verecek olursak; çevre kirliliği hakkındaki bir yazıya, ekolojik dengenin bozulduğundan bahsedilerek başlanabilir. Gelişme bölümünde ise bu sorunun çözümlerinden veya uluslararası çalışmalardan örnekler verilebilir. Ayrıca bu kısımda yazarın kendi düşüncelerini eklemesinde bir sakınca olmaz. Sonuç bölümündeyse bu kısma kadar yazılanlar bir sonuca bağlanır ve kompozisyon tamamlanmış olur. Bu kompozisyon için "çevre kirliliği" ya da "ekolojik kirlilik" gibi bir başlık atılabilir.
Kompozisyon Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • İmla kurallarına ve anlatım bozukluklarına dikkat edilmesi gerekir. Yazılacak kompozisyon Türkçeye ne kadar uyumlu olursa o kadar kolay okunur.
  • Aynı kelimelerin sık sık kullanılmaması gerekir. Sürekli tekrarlayan sözcükler kulak tırmalar.
  • Yazılan kompozisyon özgün olmalı. Özgün olmayan kompozisyonlar, yaratıcılık ve öğreticilik amaçlarına hizmet edemezler.
  • Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri arasındaki geçiş keskin olmamalı. Her ne kadar bu bölümler birbirinden farklı olsa da, metin içindeki kopukluk, kompozisyonun okunmasını zorlaştırır.
  • Eğer kompozisyon kağıt üzerinde yazılıyorsa, mavi kalem haricinde renkli kalem kullanılmaması gerekir. Siyah ve mavi kalem yazılanların daha ciddi görünmesini sağlar.
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