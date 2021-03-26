Komşu 2 kadını bıçaklayan sanıktan ‘Şeytanın tuzağına düştüm' savunması

Olay, 12 Temmuz 2017’de Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanda oturan Ali Yıldırım, asansör kullanımı, çamaşır asma gibi çeşitli nedenlerle sorun yaşadığı üst kat komşusu Miyase Gülsoy ile tartıştı. Ali Yıldırım, konuşmak için Miyase Gülsoy’un dairesine gitti. Burada Yıldırım ile Gülsoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Yıldırım, komşusu Gülsoy ile yanında bulunan akrabası Elif Akkaç’ı önce dövdü, ardından da meyve bıçağı ile bıçakladı.

ADLİ KONTROLLE SERBETS KALDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilinden ve vücudunun 10 yerinden bıçaklanan Miyase Gülsoy ile el ve kollarından yaralanan Elif Akkaç, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Yıldırım ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavilerinin ardından 2 kadın taburcu oldu.

Ali Yıldırım hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan dava açıldı. Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması görüldü.

‘PİŞMANIM, UTANIYORUM’

Ali Yıldırım, duruşmadaki savunmasında mahkeme hâkimine “Burada olduğum için çok pişmanım, utanıyorum, şeytanın tuzağına düştüm Hakim Bey. Olay günü elimde evimdeki su bidonlarını pazar arabasına koydum, asansörün önüne bıraktım, uzun süre beklememe rağmen asansör gelmedi. Bunun üzerine merdivenlerden indim, bahçede iki tane cevizim vardır, bunları aşılamak niyetindeydim. Miyase’nin kızlarını gördüm, asansörle oynamayın, kapısını açık bırakmayın, ben yaşlıyım merdivenlerden inip çıkıyorum dedim. Asansörün kapısını açık bırakmak hoş değil, böyle yapma dedim. Ayrıca hasta olduğumu da söyledim. Konuşmalar sürerken kavga çıktı. Miyase ve kızları bana saldırdı ben tek kaldım, beni yere düşürdüler. Ben dört bayanla boğuşmaya başladım, bu sırada elimde cevizleri aşılamak için kullanacağım bıçak vardı. Bu kargaşalıkta ne yaptığımı hatırlamıyorum, yere düşmüştüm, sizden af diliyorum. Hem kalp hastasıyım hem de böbrek hastasıyım. Beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.